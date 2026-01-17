Espana agencias

Fitch Ratings mejora la calificación de riesgo de Bolivia de CCC- a CCC

La Paz, 16 ene (EFECOM).- La agencia Fitch Ratings informó este viernes sobre la mejora de la calificación de incumplimiento del emisor (IDR, en inglés) de Bolivia, de CCC- a CCC, por los recientes compromisos de financiación de organismos multilaterales y la eliminación de la subvención a los combustibles, entre otras razones.

Fitch Ratings señaló en un comunicado que "ha mejorado la calificación de Incumplimiento del Emisor (IDR) en moneda extranjera a largo plazo de Bolivia de CCC- a CCC", lo que "refleja la disminución de los riesgos de impago o reestructuración".

Esto se debe a factores como la "reducción de las restricciones políticas al financiamiento externo, los compromisos de financiamiento de organismos multilaterales y la eliminación de los subsidios a los combustibles, lo que debería impulsar la reducción del déficit fiscal y la acumulación de reservas", indicó.

La calificadora advirtió que, no obstante, los riesgos "siguen siendo elevados dados los aún muy limitados colchones de liquidez externa" y que la calificación CCC "refleja la persistencia de grandes déficits fiscales" que en los últimos años fueron financiados "en gran medida" por el Banco Central de Bolivia (BCB).

La calificación también es muestra de las "debilidades macroeconómicas, como la contracción del crecimiento y la alta inflación" que "se ven compensadas por la relativamente baja carga de la deuda comercial externa y los vencimientos a corto plazo", además del "programa de reforma económica en curso".

Ese programa fue puesto en marcha por el Gobierno del centrista Rodrigo Paz, cuya llegada a la Presidencia el pasado 8 de noviembre abrió un nuevo ciclo político y económico en Bolivia después de 20 años del izquierdista Movimiento al Socialismo (MAS) en el poder.

Fitch Ratings indicó que, si bien el Partido Demócrata Cristiano (PDC) de Paz no obtuvo "mayorías absolutas" en el Parlamento, la posibilidad de lograr "alianzas con otros partidos de derecha crea un contexto mucho más favorable para impulsar reformas" y para la aprobación de financiación externa que estuvo "limitada" en los últimos años.

También calificó como "audaces" las primeras reformas del Gobierno de Paz para "apuntalar" una economía boliviana "en crisis", como la eliminación de los "costosos" subsidios a los combustibles, o las "medidas sociales compensatorias" como el incremento del salario mínimo nacional, que pasó de 2.750 a 3.300 bolivianos (395 a 474 dólares).

La calificadora mencionó que factores como la nueva financiación externa lograda por el Ejecutivo y la reducción de las importaciones de combustible tras la eliminación de la subvención deberían permitir la acumulación de reservas internacionales, "lo que reforzaría la capacidad de pago de la deuda".

Además, valoró que la transparencia de los datos "está mejorando" porque el BCB reanudó la publicación semanal de los datos sobre las reservas.

Fitch consideró que la eliminación de la subvención a los combustibles, que equivalía al 6,4 % del producto interior bruto (PIB) del país, debería impulsar una "drástica reducción" del déficit fiscal este año, aunque el indicador, que se prevé que en 2025 llegó a 12,6 %, probablemente "se mantenga elevado".

El ministro boliviano de Economía y Finanzas Públicas, José Gabriel Espinoza, destacó en un video difundido en redes sociales la mejora de la calificación del país como "una señal de que Bolivia está en el camino correcto", aunque "falta mucho por hacer". EFECOM

