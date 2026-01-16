Wawrinka: "Disfruto con Alcaraz y Sinner igual que antes con Nadal y Federer"

Redacción deportes, 16 ene (EFE).- El suizo Stanislas Wawrinka, que a sus 40 años ha anunciado su retirada al final de la presente temporada y que jugará por última vez el Abierto de Australia que ganó en el 2014, rechaza comparar épocas del tenis y prefiere disfrutar del momento actual con la rivalidad entre Carlos Alcaraz y Jannik Sinner igual que hizo antes con el 'big three' que integraban Rafael Nadal y Roger Federer, ya fuera de la competición, y Novak Djokovic, aún activo.

"No comparo a estas generaciones y disfruto con las dos. Me gusta verles jugar y también de haber jugado con ellos. El nivel en estos veinte años con todos ha sido increíble de ver y lo miro como aficionado. Y como adversario, jugar con ellos ha sido algo extraordinario", dijo Wawrinka antes del inicio del Abierto de Australa.

"El año pasado disfruté con Sinner y Alcaraz que ofrecieron un nivel impresionantes y como seguidor solo queda disfrutar de esto", añadió el suizo, ganador de tres títulos del Grand Slam.

Stanislas Wawrinka inicia su último año como profesional, una decisión que le hace sentirse feliz y en paz. "Lo decidí a finales del año pasado porque en los meses antes no lo tenía claro. Era feliz jugando pero ya en octubre, noviembre me di cuenta de que debía pensar en el final y que el 2026 tendría que ser la última. No fue una decisión difícil de tomar y ahora estoy tranquilo", desveló Wawrinka.

Su revés, a una mano, ha sido siempre destacada entre los especialistas y admirada por el aficionado. "Siempre me ha gustado ese golpe y me ha ayudado a ganar cosas". EFE