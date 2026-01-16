La inflación en Alemania se mantuvo en el 2,2 % en 2025

Berlín, 16 ene (EFECOM).- La inflación en Alemania se mantuvo en 2025 en el 2,2 %, el mismo valor registrado en 2024, según informó este viernes la Oficina Federal de Estadística (Destatis), que destacó que la subida de los precios interanual en diciembre fue del 1,8 %.

Destatis confirmó en un comunicado los datos avanzados el pasado 6 de enero, en los que ya apuntó que la tasa de inflación germana se mantuvo en el 2,2 % y que los precios en diciembre subieron un 1,8 % interanual.

Ese porcentaje de diciembre supuso, la primera vez en los pasados doce meses, en la que la inflación interanual bajó del 2 %.

"El último valor aún más bajo se alcanzó en septiembre de 2024, con un +1,6 %", según Destatis.

"La evolución de los precios se ha estabilizado", indica en la nota la presidenta de Destatis, Ruth Brand, quien recuerda que, en los años anteriores a 2024, la tasa de inflación estuvo claramente por encima del 2 %.

En 2023, la inflación en Alemania fue del 5,9 %, y en 2022 ascendió al 6,9 %, mientras que en 2021 se quedó en el 3,1 %.

En 2025, la inflación subyacente, que no tiene en cuenta las subidas de los precios de alimentos y energía por su alta volatilidad, fue del 2,8 %, un valor ligeramente inferior al de 2024 (3 %) y sensiblemente menor al de 2023 (5,1 %).

Ese "valor se ha debilitado en 2025, pero sigue estando por encima de la inflación general", lo que "pone de manifiesto que la inflación en otros sectores de bienes siguió siendo elevada en la media anual" del año pasado, según Destatis.

En concreto, los servicios experimentaron un notable encarecimiento, con un alza del 3,5 %, un valor inferior al de 2024 (3,8 %) y también menor al de 2023 (4,4 %).

El transporte de pasajeros (subió un 11,4 %), seguido de los servicios de instituciones sociales (+8,7 %) y los seguros (+7,4 %) aparecen en el comunicado de Destatis como las actividades de este sector que experimentaron un mayor encarecimiento en 2025.

La inflación en diciembre de 2025 quedó por debajo del 2 %, entre otras cosas, por la reducción del precio de la energía, que cayó un 1,3 %, aunque los alimentos se encarecieron un 0,8 % y los servicios mantuvieron niveles de encarecimiento superiores a la media, con una subida del 3,5 %.

El IPC armonizado para Alemania, que se calcula con criterios comunitarios, aumentó un 2,3 % en 2025 respecto a 2024, confirmó Destatis en su comunicado respecto al dato avanzado a principios de mes.

Ese indicador se elevó en diciembre un 2 % en términos interanuales y un 0,2 % respecto al mes anterior.

