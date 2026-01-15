Espana agencias

Unicaja eleva su clasificación a largo plazo al mejorar su rentabilidad, según Fitch

Fitch ha anunciado una mejora en la calificación crediticia a largo plazo del banco tras apreciar avances significativos en ingresos, eficiencia de costes y solidez de activos, según la información remitida por la entidad a la CNMV

La agencia de calificación Fitch decidió elevar la calificación crediticia de varios instrumentos financieros de Unicaja, entre los que figuran la deuda senior preferente, la senior no preferente, la deuda subordinada y el denominado 'Additional Tier 1 (AT1)'. Así, según lo indicado por la propia entidad bancaria en una comunicación remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la mejora abarca el ascenso de la calificación de deuda senior preferente de BBB a BBB+, la de deuda senior no preferente de BBB- a BBB, la de deuda subordinada de BB+ a BBB- y la categoría AT1 de BB- a BB. Al mismo tiempo, la perspectiva sobre la calificación a largo plazo como emisor permanece estable.

Según informó EFECOM, la decisión de Fitch se justifica a partir de un análisis en el que se constatan avances en la rentabilidad a nivel estructural de Unicaja. Dicha mejora en la rentabilidad se encuentra vinculada a un incremento sostenido en los ingresos del banco, junto con una contención de los costes de financiación, factores claves señalados tanto por la agencia como por la propia Unicaja en su comunicación ante la CNMV. La estabilidad mostrada en estos componentes ha sido determinante para que Fitch valore la situación financiera del banco con una mejor percepción de solvencia.

El medio EFECOM detalló que el banco ha conseguido superar las expectativas en lo relativo a la calidad de sus activos, lo que constituye otro elemento determinante en la decisión de Fitch. El hecho de que los activos hayan presentado una mejora superior a la prevista por las propias proyecciones de la entidad y de la agencia, refuerza la posición de Unicaja frente a los riesgos de crédito y aporta solidez al perfil crediticio del banco.

De acuerdo con EFECOM, Unicaja consideró relevante destacar en su comunicación a la CNMV que el alza en las calificaciones no solo responde a los resultados recientes, sino también a cambios de carácter estructural que la entidad viene implementando para sostener sus niveles de rentabilidad. Entre los puntos destacados, la gestión eficiente de los costes de financiación y el crecimiento de sus ingresos han sido considerados pilares fundamentales en la obtención de estas mejoras.

Tal como consignó el medio, Fitch ratificó que la perspectiva sobre la calificación de emisor a largo plazo permanece estable, aspecto que representa expectativas favorables respecto a la evolución futura de la entidad bajo las condiciones actuales de mercado y gestión. Este elemento otorga, según la agencia, un margen de confianza adicional sobre la capacidad de Unicaja para mantener los parámetros que han sustentado esta subida de rating.

La decisión de Fitch y la consiguiente comunicación a la CNMV se producen en un contexto en el que las agencias de calificación ejercen una influencia relevante sobre la reputación y la capacidad de acceso a financiación de las entidades financieras. Disponer de una mejor nota crediticia puede suponer una rebaja en los costes de emisión de deuda y facilitar operaciones de captación de recursos en los mercados.

Unicaja, cuya sede se encuentra en Málaga, se ha centrado en reforzar su situación financiera tras un periodo de ajustes y transformación. Los datos reflejados en los informes presentados a la CNMV y recopilados por EFECOM muestran que el banco ha priorizado la eficiencia operativa y la calidad de sus carteras de crédito como parte de su estrategia para consolidar su presencia en el sector bancario español.

Fitch evaluó tanto la rentabilidad como la eficiencia en los costes y la calidad de los activos, tres parámetros considerados centrales para determinar el nivel de riesgo asociado a la institución. Esta evaluación concluyó con una revisión al alza de las calificaciones, lo cual fue interpretado por Unicaja como un reconocimiento a los esfuerzos orientados a lograr un crecimiento sostenible y una gestión prudente de su balance.

Según publicó EFECOM, la mejora de la nota a largo plazo y del resto de las calificaciones crediticias puede contribuir a mejorar la percepción de Unicaja en el mercado financiero y a consolidar la confianza de inversores y clientes. Todo lo anterior configura un escenario en el que Unicaja refuerza su posición en el sistema bancario, tras demostrar capacidad para adaptarse a un entorno regulatorio exigente y competitivo.

