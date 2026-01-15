Prisión provisional sin fianza para un hombre acusado de agredir sexualmente a una mujer en Guía (Gran Canaria)

La magistrada de la Plaza Número 2 del Tribunal de Instancia (Sección VSM Instrucción) de Las Palmas de Gran Canaria ha ordenado el ingreso en prisión provisional sin fianza para un hombre acusado de presuntamente agredir sexualmente a una mujer en Santa María de Guía, en la isla de Gran Canaria.

Al hombre, según se recoge en el auto, se le considera responsable de un delito de agresiones sexuales agravado tras las diligencias practicadas en las que la declaración de la víctima, una mujer de 34 años, ha sido "clara, creíble y convincente" para la magistrada, considerando que "existen indicios criminales de la autoría del investigado en la comisión de un delito de agresión sexual.

En concreto, y según la declaración de la víctima, los hechos se produjeron el 25 de octubre de 2025 en el domicilio de los investigados, el hombre acusado y una mujer, en Santa María de Guía (Gran Canaria), donde la víctima ha asegurado que tomó copas y que ambos la agredieron sexualmente mientras se encontraba inconsciente y grabando lo que hacían.

Por su parte, la declaración de la pareja del acusado se ha considerado "vaga, no creíble e incongruente" en todos los aspectos, entendiendo que la mujer "falta a la verdad" en varios aspectos de su relato; mientras que el investigado entiende la magistrada que "intentó mentir descaradamente", si bien posteriormente reconoció que "era cierto que quisieron invitar" a la víctima "a su casa para conocerse".

La instructora señala que "existe contradicción total" entre ambos investigados, de nacionalidad chilena, en cuanto a algunos detalles de lo ocurrido la noche del 25 de octubre.

Además ha ordenado librar los despachos y oficios necesarios para el cumplimiento de lo ordenado y ha abierto pieza de situación personal.