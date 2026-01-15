Espana agencias

Prisión provisional sin fianza para un hombre acusado de agredir sexualmente a una mujer en Guía (Gran Canaria)

Guardar

La magistrada de la Plaza Número 2 del Tribunal de Instancia (Sección VSM Instrucción) de Las Palmas de Gran Canaria ha ordenado el ingreso en prisión provisional sin fianza para un hombre acusado de presuntamente agredir sexualmente a una mujer en Santa María de Guía, en la isla de Gran Canaria.

Al hombre, según se recoge en el auto, se le considera responsable de un delito de agresiones sexuales agravado tras las diligencias practicadas en las que la declaración de la víctima, una mujer de 34 años, ha sido "clara, creíble y convincente" para la magistrada, considerando que "existen indicios criminales de la autoría del investigado en la comisión de un delito de agresión sexual.

En concreto, y según la declaración de la víctima, los hechos se produjeron el 25 de octubre de 2025 en el domicilio de los investigados, el hombre acusado y una mujer, en Santa María de Guía (Gran Canaria), donde la víctima ha asegurado que tomó copas y que ambos la agredieron sexualmente mientras se encontraba inconsciente y grabando lo que hacían.

Por su parte, la declaración de la pareja del acusado se ha considerado "vaga, no creíble e incongruente" en todos los aspectos, entendiendo que la mujer "falta a la verdad" en varios aspectos de su relato; mientras que el investigado entiende la magistrada que "intentó mentir descaradamente", si bien posteriormente reconoció que "era cierto que quisieron invitar" a la víctima "a su casa para conocerse".

La instructora señala que "existe contradicción total" entre ambos investigados, de nacionalidad chilena, en cuanto a algunos detalles de lo ocurrido la noche del 25 de octubre.

Además ha ordenado librar los despachos y oficios necesarios para el cumplimiento de lo ordenado y ha abierto pieza de situación personal.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

España confía en que la creación de un comité de administración para Gaza contribuya a aliviar la catástrofe humanitaria

España confía en que la

El TS confirma la condena de año y medio a Ángel Rodríguez de la Borbolla por ayudas de los ERE al corcho

El máximo órgano judicial avala el fallo contra el exalcalde sevillano, implicado como cooperador necesario en la obtención ilegal de subvenciones millonarias para compañías de la Sierra Norte, causando daños relevantes al presupuesto público andaluz

El TS confirma la condena

El PP espera que Sánchez informe a Feijóo en Moncloa sobre Groenlandia y no descarta pedir la comparecencia de Robles

El PP espera que Sánchez

La familia de Diego Bello demanda "justicia" en el día previo de la declaración de la madre en Filipinas como testigo

La familia de Diego Bello

La AN propone juzgar a 10 personas por blanqueo de los fondos de los inversores en criptomonedas en Arbistar

El magistrado José Luis Calama acusa a una decena de implicados, entre ellos Santiago Fuentes Jover, por transferir sumas millonarias a través de sociedades pantalla, ocultando el origen ilícito de fondos obtenidos mediante engaños a miles de afectados

La AN propone juzgar a
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

España enfría una respuesta militar

España enfría una respuesta militar de la UE ante la posible anexión de Groenlandia: “Tenemos que respetar el orden jurídico internacional”

Cómo la baliza V16 pasó de ser una promesa de seguridad vial a generar desconfianza entre los conductores: geolocalización, mapas públicos y retirada de homologación

Una venezolana residente en Estados Unidos logra la nacionalidad española por su origen judío tras años de negativas: realizó aportaciones económicas a la cultura sefardí

Estafar 200 millones de euros a inversores de criptomonedas: la Audiencia Nacional investiga a diez personas por blanqueo de capitales en la plataforma Arbistar

La Fiscalía Antidroga rechaza investigar a Zapatero por narcotráfico al considerar que la querella se basa en “conjeturas, suposiciones y deducciones infundadas”

ECONOMÍA

El Supremo abre la puerta

El Supremo abre la puerta a reclamaciones masivas contra bancos y fondos por las cláusulas abusivas en las hipotecas titulizadas

Zara cerrará en A Coruña la primera tienda abierta por Amancio Ortega en 1975

Récord de empleo en la OCDE: España destaca entre los países que más crece desde 2019

Las marcas blancas superan el 80% de ventas en Mercadona, Carrefour o Lidl y se posicionan como un “símbolo de consumo inteligente”

Resultados ganadores del Super Once del 15 enero

DEPORTES

Marcos Llorente habla sobre su

Marcos Llorente habla sobre su estilo de vida y responde a los que le critican: “Que a otros les incomode, no es mi problema”

Giuliano Simeone renueva con el Atlético de Madrid hasta 2030 con 500 millones de cláusula

A qué hora y dónde ver el partido de Copa del Rey entre el Racing de Santander y el FC Barcelona

Este será el camino de Carlos Alcaraz en el Open de Australia: rivales y retos rumbo a un título que aún no ha conseguido

Las noches más amargas del Real Madrid en Copa del Rey: un repaso a sus eliminaciones más recordadas