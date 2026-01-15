Espana agencias

Montero dice que el PP la ataca con la SEPI porque es la candidata del PSOE en Andalucía

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, considera que el PP ha montado una campaña en su contra, achacándole presuntas irregularidades en la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), porque es la candidata del PSOE a las elecciones autonómicas en Andalucía y ha pedido al presidente de la Junta, Juanma Moreno, que explique los vínculos con cargos cercanos al investigado expresidente de la SEPI Vicente Fernández.

"Ha ido a por mi persona simple y llanamente porque soy la vicepresidenta del Gobierno, pero sobre todo porque soy la candidata del PSOE en Andalucía", ha lanzado desde la tribuna en el Senado, donde el PP la ha llamado a comparecer para dar explicaciones sobre presuntas ilegalidades en la empresa pública, tras la detención del Fernández.

A su juicio, el PP la ha llamado a intervenir en el Senado como parte de su campaña de cara a las elecciones andaluzas --que se celebrarán previsiblemente el próximo mes de junio-- basada en "el desprestigio, la descalificación, el bulo y la mentira".

"Cómo puede el PP subirse a la tribuna para reprochar a otro partido algo relativo a la corrupción, el partido más corrupto de la historia de este país, de la democracia española", ha lanzado.

VOX SALE BENEFICIADO

Montero considera que "no hay nada de cierto" en la intervención de la portavoz del PP en la Cámara Alta, Alicia García, y la ha acusado de hacer un discurso de "mentiras y falacias" que a su juicio refleja el "miedo electoral".

Sostiene además que el PP contribuye a desprestigiar las instituciones porque "no perimetran las responsabilidades", que a su juicio recaerán en personas concretas como Fernández, en caso de que la Justicia termine apreciando hechos delictivos, mientras el PP, dice, señala a la institución "difama" y "juega a la antipolítica".

A continuación, Montero ha advertido a la bancada del PP de que es Vox quien se beneficia de este discurso. "Esta es la realidad de lo que ocurre en la política española", apunta, y ve "triste y lamentable" que el principal partido de la oposición utilice "las formas más burdas de la ultraderecha" para intentar conseguir el apoyo de los ciudadanos.

En todo caso, les ha dejado claro que el Gobierno de Pedro Sánchez agotará la legislatura y continuará en La Moncloa hasta el año 2027 "se pongan como se pongan" porque tienen "hoja de ruta" para llegar hasta el final del mandato.

ACTIVIDADES PRIVADAS, QUE DESCONOCÍA

Montero ha insistido en que no tiene responsabilidad en las actividades privadas de Vicente Fernández, que desconocía según ha asegurado, porque ya no era presidente de la SEPI en el periodo investigado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, de 2021 a 2023, según ha reiterado la ministra.

Fernández fue detenido en el marco de una investigación de la Audiencia Nacional sobre irregularidades en la contratación pública --al igual que la exmilitante socialista Leire Díez y el empresario Antxón Alonso-- que precipitaron registros en los ministerios de Hacienda y Transición Ecológica.

EXPLICACIONES DE JUANMA MORENO

La líder de los socialistas andaluces ha tratado de desvincularse de las actividades de Vicente Fernández una vez que abandonó la empresa pública y considera que si el PP le pide explicaciones, también debería darlas el presidente andaluz por haber cesado a un cargo público de la Junta vinculado con Fernández.

La Junta, afirma, tuvo que cesar a Fernando Ferrero, directivo de una empresa pública autonómico "porque era socio de uno de los negocios de Vicente Fernández", ha lanzado. "¿El señor Moreno Bonilla tiene responsabilidad política?", ha cuestionado.

Además ha señalado que "la mano derecha" del expresidente de la SEPI es el actual interventor general de la Junta, Miguel Ángel Figueroa y ocupó varios cargos de responsabilidad en la administración andaluza. "Yo podría decir que den ustedes explicaciones del señor Figueroa", ha incidido Montero.

