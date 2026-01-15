La reunión entre Sánchez y Feijóo será el próximo lunes por la tarde

Alberto Núñez Feijóo tiene programada una reunión con los principales dirigentes regionales de su partido en Zaragoza el día previo a su cita con el presidente del Gobierno. Según informó Europa Press, el objetivo de este encuentro interno es coordinar la postura de rechazo al nuevo sistema de financiación autonómica, en un contexto en el que la totalidad de las comunidades autónomas, con la única excepción de Cataluña, expresaron su desaprobación al modelo propuesto durante la reciente sesión del Consejo de Política Fiscal y Financiera.

La reunión entre Pedro Sánchez, jefe del Ejecutivo, y el líder del Partido Popular, se llevará a cabo el lunes 19 de enero por la tarde en el Palacio de La Moncloa. Europa Press detalló que la hora propuesta por los gabinetes de ambos dirigentes es a las 18:00. Este diálogo marcará el primer encuentro formal entre Sánchez y Feijóo tras casi un año de distanciamiento institucional; la anterior conversación de este tipo tuvo lugar el 13 de marzo de 2025, centrada también en la situación en Ucrania.

El eje principal de la cita será la posibilidad de que España participe con tropas de paz en Ucrania en caso de que se consiga un acuerdo que ponga fin al conflicto con Rusia. Europa Press indicó que Moncloa pretende utilizar la cita como inicio de una ronda de encuentros con representantes de todos los grupos parlamentarios, salvo Vox, con el fin de informar sobre la intención del Gobierno de involucrarse en dicho despliegue internacional. Además, desde el Ejecutivo prevén informar a Feijóo acerca de la estrategia de seguridad, diplomacia y sobre los cambios geopolíticos que consideran relevantes para la política exterior española, así como sobre las respuestas gubernamentales a esas transformaciones, asuntos que, según fuentes de Moncloa citadas por Europa Press, se han venido detallando previamente en sede parlamentaria y ante los medios informativos.

Por otro lado, el presidente del Partido Popular, según consignó Europa Press, planea utilizar la reunión para valorar el conjunto de la política exterior y de defensa, con especial énfasis en regiones como Venezuela, y reiterar su desavenencia no solo respecto a la política seguida en Ucrania, sino también en temas nacionales cruciales como el sistema autonómico y la financiación de las comunidades. Esta postura se produce pocos días antes de que se celebren elecciones en varias regiones, incluidas Aragón, Castilla y León, y Andalucía, lo que incrementa la tensión política y eleva las implicancias del desencuentro entre Gobierno y oposición.

Feijóo ha manifestado públicamente su escepticismo en torno a la posibilidad de alcanzar consensos con Sánchez. En una declaración a Telecinco, el líder popular afirmó: “Mis expectativas están entre nulas y escasas”, y acusó al presidente de ser “un especialista en cambiar de opinión” así como en “mentir”, una declaración recogida textualmente por Europa Press. Además, la agencia reportó que el Partido Popular aceptó la fecha del lunes 19 de enero entre varias propuestas remitidas desde el gabinete presidencial, ajustándose a la agenda del propio Feijóo, quien previamente habrá consultado con sus barones territoriales.

El encuentro entre Sánchez y Feijóo se produce en un clima marcado por la falta de diálogo institucional sostenida durante los últimos 10 meses y por el inminente proceso electoral autonómico, factores que, según fuentes populares citadas por Europa Press, condicionan las expectativas de avances o grandes acuerdos en materia estatal. Desde el Gobierno se sostiene que la transparencia informativa y la apertura al diálogo con el conjunto de fuerzas políticas, excluyendo a Vox, buscan reforzar la legitimidad de sus pasos en el ámbito internacional, en particular en relación con la guerra en Ucrania y las estrategias de defensa y seguridad que se están diseñando en respuesta a nuevas configuraciones geopolíticas.

En resumen, Sánchez y Feijóo llegan a la cita del 19 de enero con posiciones alejadas en asuntos claves tanto de política exterior como autonómica, sin que existan previsiones de acuerdo, pero bajo el compromiso de comunicar directamente las líneas de actuación previstas por el Gobierno ante los desafíos actuales que enfrenta España en el terreno nacional e internacional, según la información proporcionada por Europa Press.