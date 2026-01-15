Espana agencias

Expertos urgen inversión en energía e infraestructura por "mediocre" crecimiento en México

Especialistas advierten que la debilidad económica del país requiere reforzar recursos en sectores clave, incentivando la participación privada para reactivar la actividad, mientras se destacan la integración comercial con Estados Unidos y el futuro del pacto T-MEC

Durante el evento "Panorama Económico y Político de México 2026", celebrado en el Tecnológico de Monterrey, especialistas señalaron que la caída de la inversión pública tras el término de megaproyectos como el Tren Maya ha intensificado la necesidad de incentivar recursos privados en sectores clave, sobre todo en infraestructura y energía, para revertir la desaceleración económica. Según publicó la agencia EFECOM, estas advertencias surgieron ante previsiones de crecimiento que los analistas consideran insuficientes para el tamaño y las posibilidades de la economía nacional.

Durante su ponencia, Valeria Moy Campos, directora general del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), describió como "profundamente mediocre" el pronóstico de expansión del producto interno bruto de México de 1,5 % para este año y de apenas 0,4 % proyectado para 2025. Moy afirmó que la fórmula para reactivar la economía pasa por robustecer la inversión del sector privado, pues la aportación estatal ha descendido considerablemente durante los últimos años. La especialista del IMCO expresó que el impulso a la infraestructura y la provisión energética requieren de mayor involucramiento empresarial, ya que la construcción de nuevas plantas o instalaciones carecería de sentido sin la certidumbre del abasto de servicios como el agua o la electricidad.

EFECOM reportó que, además de Moy, participaron en la discusión otros expertos como Ernesto Stein, anteriormente representante del Banco Interamericano de Desarrollo en México; Silvia Dávila, presidenta de LATAM y directora ejecutiva de Danone México; y Horacio Arredondo, decano de la Escuela de Gobierno del Tecnológico de Monterrey. Stein subrayó la sofisticación productiva de México en relación con el resto de América Latina. Añadió que la economía mexicana ha mantenido ventajas competitivas en el entorno internacional, atribuidas en parte a los bajos aranceles resultantes de la disputa comercial entre México y Estados Unidos bajo la administración del expresidente Donald Trump.

Los especialistas reunidos en el foro del Tecnológico de Monterrey coincidieron en la importancia de la integración comercial con Estados Unidos para estimular el crecimiento económico mexicano. Según detalló EFECOM, México experimenta una fuerte conexión a nivel productivo y comercial con su principal socio, particularmente mientras se acerca la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), prevista para este año. Las autoridades mexicanas han reiterado su respaldo al funcionamiento del acuerdo, a pesar de los cuestionamientos expresados recientemente por Donald Trump.

En una declaración durante su conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum manifestó: “Estoy convencida, pues, que va a seguir la relación comercial con Estados Unidos (…) Las economías de México, Estados Unidos y Canadá están altamente correlacionadas, quienes más defienden el T-MEC (acuerdo comercial) son los empresarios estadounidenses”. Según consignó EFECOM, Sheinbaum respondió así a comentarios del propio Trump, quien durante una visita a una planta de Ford en Detroit manifestó que “ni siquiera pensaba” en el tratado comercial con México y Canadá, al considerarlo “irrelevante”.

El medio EFECOM recordó además que el T-MEC debutó en 2020, luego de ser negociado en el primer gobierno de Trump como reemplazo del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), que el expresidente criticaba por considerarlo perjudicial para la economía estadounidense. La versión actual del acuerdo contempla una nueva revisión en 2026, momento en que las tres naciones decidirán su futuro. El respaldo a la continuidad del T-MEC cuenta tanto con el gobierno mexicano como con el de Canadá, de acuerdo con los participantes en el evento y lo reportado por EFECOM.

