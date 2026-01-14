Espana agencias

Yolanda Díaz se enzarza con Isabel Rodríguez a la que pide respeto para Sumar y esta niega haberselo faltado

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, se ha enzarzado hoy con la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, a cuenta del Real Decreto Ley que ha anunciado el presidente del Gobierno sobre la vivienda y que incluye una deducción fiscal del cien por cien a los caseros que no suban la renta a los inquilinos.

La titular de Vivienda se encontraba en una entrevista en Onda Cero, recogida por Europa Press, en la que aseguró que las medidas que propone Sumar son muy coyunturales y además cree que lo que está proponiendo el Gobierno está en la línea que pactaron con la coalición de Yolanda Díaz en la Ley de Vivienda.

La vicepresidenta segunda, que estaba en ese momento en otra entrevista en RTVE, la ha pedido "respeto" por la coalición de Sumar porque ella sí tiene mucho respeto por el PSOE: "pediría lo mismo".

"Sumar lleva muchos meses y mucho tiempo haciendo propuestas públicas, conocidas, además, que a uno le gustarán o no. Y no le faltamos al respeto a nadie", ha argumentado Díaz al tiempo que ha señalado que había hecho cambios sustanciales en el Ministerio de Trabajo de los que hoy "presume todo el Gobierno". A pesar de ello, ha señalado que ha sido "bilipendiada" en términos políticos por lo que ha insistido en pedir "respeto".

"MIS ADVERSARIOS NO ESTÁN EN LA IZQUIERDA"

La ministra de Vivienda ha respondido, desde Onda Cero, a esta petición alegando que ella ha sido respetuosa y que suele serlo siempre.

"Por supuesto que respeto a todas las formaciones políticas", ha insistido Isabel Rodríguez quien abundando en esta afirmación ha añadido que no solo respeta sino que también valora a la coalición con la que comparten Gobierno.

"Mis adversarios no están en la izquierda. Mis adversarios están en aquellos que están protegiendo los pisos turísticos ilegales, que no quieren construir vivienda protegida para siempre, que quieren construir en zonas inundables. Todo esto es mi combate", ha exclamado.

EuropaPress

