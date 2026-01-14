Espana agencias

El exjefe de ETA 'Josu Ternera' se niega a declarar desde Francia como procesado en el 'caso Herriko Tabernas'

El exlíder etarra fue informado de los cargos en su contra mediante videollamada por el juez Santiago Pedraz, tras rechazar responder en la causa por supuesta financiación ilícita, mientras sigue pendiente una orden europea de arresto desde diciembre

El magistrado de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, inició en diciembre una búsqueda internacional contra José Antonio Urrutikoetxea, conocido como 'Josu Ternera', a través de una orden europea de detención, después de identificar suficientes indicios en su contra, según detalló Europa Press. Este procedimiento se produce en el contexto de la acusación por presunta dirección de organización terrorista, como parte de la investigación sobre la financiación de ETA mediante las denominadas 'herriko tabernas'.

Tal como reportó Europa Press, 'Josu Ternera' fue informado mediante videollamada desde Francia acerca de su procesamiento formal en el conocido 'caso Herriko Tabernas'. El exjefe de ETA se negó a prestar declaración ante el juez Santiago Pedraz en relación con estos hechos. A pesar de la negativa, el juez le comunicó oficialmente los cargos, apoyado en el auto judicial en el que figura la solicitud de búsqueda, detención y posible ingreso en prisión para el antiguo dirigente etarra.

La decisión judicial de ampliar el procesamiento, consignada por Europa Press, tuvo en cuenta la petición de la Fiscalía, que pidió que se atribuyera a Urrutikoetxea el delito de dirección de organización terrorista. Dicha solicitud se basó en las pruebas recopiladas tras la detención del exdirigente de ETA en mayo de 2019 en territorio francés, concretamente en una cabaña-refugio situada cerca de Saint-Gervais-les-Bains, utilizada como escondite.

Según la información facilitada por Europa Press, la investigación recuperó documentos relevantes en la referida cabaña que, de acuerdo a la Fiscalía y a la valoración judicial, sostienen la hipótesis de que 'Josu Ternera', desde que se fugó de España en 2002 hasta su detención en 2019, desempeñó un papel directivo dentro de la organización ETA. La documentación, junto con otros elementos del caso, fortaleció la argumentación judicial sobre la implicación del acusado en las estructuras de mando y en la financiación de la banda.

El medio Europa Press resaltó que, aunque el procesamiento inicial de Urrutikoetxea se remonta a 2005, la última decisión judicial incorpora nuevos cargos a la causa, tras la anulación previa de la conclusión del sumario y una revisión solicitada por el Ministerio Fiscal. La investigación ha girado en torno al modelo de obtención de fondos para ETA a través de locales conocidos como herriko tabernas, señalados judicialmente como centros para canalizar recursos económicos destinados a las actividades de la organización.

La negativa del exlíder etarra a declarar ante la Audiencia Nacional no paralizó la comunicación oficial de su procesamiento, realizada por vía telemática debido a su permanencia en Francia. Paralelamente, la orden europea de arresto dictada por el Juzgado Central de Instrucción Número 5 sigue curso en el ámbito judicial, con la previsión de extradición sobre la mesa en función de la respuesta de las autoridades francesas.

