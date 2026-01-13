Temas del día de EFE Economía del martes, 13 de enero de 2026 (19:00 horas)

FITUR 2026

Madrid - La Feria Internacional de Turismo Fitur contará en su 46 edición, que se celebrará en Madrid entre los próximos 21 y 25 de enero, con más de 10.000 empresas participantes (un 5 % más que en 2025), 161 países y 967 expositores titulares, un 9 % más en términos generales y un 11 % más en el ámbito internacional.

(Texto enviado a las 14:22 horas) (Foto) (Vídeo)

- El turismo en España cerró 2025 con un crecimiento del 2,5 %, por debajo del avance de la economía desde la pandemia, según Excelur. (Texto enviado a las 11:41 horas) (Infografía)

- Los turistas españoles optan por viajar más veces cada año, pero durante menos días, según el Observatorio del Turismo Interior. (Texto enviado a las 13:54 horas)

.

RESERVA FEDERAL

Londres - Un grupo de gobernadores de bancos centrales de todo el mundo ha mostrado este martes su apoyo a la Reserva Federal de EE.UU. y a su presidente, Jerome Powell, que afronta una investigación criminal en su país que él considera un intento del Gobierno estadounidense de intimidarlo.

(Texto enviado a las 12:21 horas)

- JPMorgan advierte de que las interferencias políticas en la Fed podrían elevar los tipos. (Texto enviado a las 17:17 horas)

.

EEUU INFLACIÓN

Washington - La tasa de inflación de EE.UU. se mantuvo en un 2,7 % en diciembre de 2025, al mismo nivel que en noviembre y en líneas con las predicciones del mercado, y la subyacente, sin energía y alimentos, también repitió el dato de diciembre, el 2,6 %, según informó este martes el Buró de Estadísticas Laborales (BLS).

(Texto enviado a las 17:16 horas)

- El presidente de EE.UU., Donald Trump, pronuncia un discurso ante el Detroit Economic Club. (Texto) (Foto) (Video) (Directo)

.

MOTOR VENTAS

Madrid - El sector de la moto y los vehículos ligeros se ha mostrado "optimista" respecto a sus previsiones para 2026, un ejercicio en el que espera un "crecimiento moderado" de en torno a un 4 % en comparativa interanual, con unas 275.700 unidades matriculadas, frente a las 265.220 de 2025.

(Texto enviado a las 12:48 horas) (Recursos de archivo en www.lafototeca.com cód 22770112 y otros

- Un 29 % de las motos y vehículos ligeros matriculados en España en 2025 fue de marca china. (Texto enviado a las 13:48 horas)

.

AGRICULTURA PRECIOS

Madrid - El precio del porcino en origen ha arrancado el año un 33 % más bajo que hace un año, lo que supone una excepción en la tendencia al alza del resto de cabañas y de otros productos ganaderos, como el huevo, que en origen se paga casi un 32 % más que hace doce meses, según datos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

(Texto enviado a las 8:10 horas) (Recursos de archivo en www.lafototeca.com cód 22679702, 23199667 y otros) (Infografía)

.

UE MERCOSUR

Bruselas - Las organizaciones de agricultores de la Unión Europea anunciaron este martes una manifestación en Estrasburgo el próximo 20 de enero para pedirle al Parlamento Europeo que frene el acuerdo de asociación con Mercosur, cuya firma fue respaldada el viernes pasado por una mayoría de países de la UE.

(Texto enviado a las 15:08 horas)

- Los agricultores franceses se manifiestan ante la Asamblea Nacional para reclamar que no se formalice el acuerdo con Mercosur. (Texto enviado a las 12:46 horas) (Foto) (Vídeo)

- La autopista AP-7 ha quedado abierta en dirección a Francia después del bloqueo tras las protestas de agricultores. (Texto enviado a las 16:43 horas)

.

BANCO MUNDIAL PERSPECTIVAS

Washington - El Banco Mundial (BM) considera en su último Informe de Perspectivas que la economía global se está mostrando más resiliente de lo esperado en un entorno marcado por las tensiones comerciales y la gran incertidumbre política, y prevé que se expanda un 2,7 % en todo un 2025 finalizado, cuatro décimas más que lo estimado en junio.

(Texto enviado a las 16:32 horas)

.

FORO DAVOS

Ginebra - El presidente de EE.UU., Donald Trump, y sus homólogos de Ucrania (Volodimir Zelenski), Argentina (Javier Milei) y la Comisión Europea (Ursula von der Leyen) serán algunos de los líderes presentes en la nueva edición del Foro de Davos, que se celebra en el conocido destino de los Alpes suizos del 19 al 23 de enero, confirmó este martes la organización.

(Texto enviado a las 15:52 horas)

.

JPMORGAN RESULTADOS

Nueva York - El banco más grande de Estados Unidos, JPMorgan Chase, obtuvo un beneficio neto de 57.048 millones de dólares en 2025, un 2 % menos que un año antes, cuando marcó récord, sin embargo los ingresos crecieron un 3 %, hasta 185.581 millones de dólares.

(Texto enviado a las 17:38 horas) (Recursos de archivo en www.lafototeca.com cód 21341807, 12073406 y otros)

.

PORTUGAL TRABAJO

Lisboa - Miles de personas volvieron a protestar en Lisboa este martes contra el proyecto de reforma laboral presentado por el Gobierno de centroderecha de Portugal y entregaron en el Parlamento casi 190.000 firmas exigiendo la retirada de la propuesta.

(Texto enviado a las 18:30 horas) (Foto)(Vídeo)

.

ARGENTINA INFLACIÓN

Buenos Aires - El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) de Argentina publica este martes el índice de precios de consumo (IPC) correspondiente a diciembre de 2025, después de que en noviembre se registrase una inflación interanual del 31,4 %.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

.

ENERGÍA RENOVABLES

Madrid - Emiratos Árabes Unidos (EAU), país que apuesta muy fuerte por las energías renovables, quiere alejarse del "drama" y del "ruido" que rodea a este sector, mientras que jefes de Estado africanos llamaron este martes a inversores a que acudan al continente, que es símbolo del "futuro" en la industria.

(Texto enviado a las 15:57 horas) (Foto) (Vídeo)

.

EFECOM

emm/vnz/apc

Redacción EFE Economía (34)913 46 75 74

Puede escribir a economia@efe.com para contactar con nuestra redacción.

En www.efeservicios.com encontrará toda la producción multimedia de la Agencia EFE y su Agenda Mundial, un listado actualizado de actos informativos programados.

Para cualquier otro producto o servicio, contacte con clientes@efe.com o llame al +34 91 3467245