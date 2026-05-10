Recta final de la campaña andaluza antes de las elecciones que cierran el ciclo electoral

Madrid, 10 may (EFE).- La actualidad política se concentra la semana próxima en la recta final de la campaña electoral andaluza, con los partidos nacionales volcados para apoyar a sus candidatos en la convocatoria que cierra el ciclo electoral hasta las elecciones municipales y autonómicas que se celebrarán dentro de un año.

En el ámbito parlamentario el protagonismo estará en el Senado, que celebra pleno, con sesión de control al Gobierno el martes, donde la oposición cuestionará a los ministros sobre los asuntos más polémicos de la actualidad, desde el hantavirus a la regularización de inmigrantes, los casos de corrupción y, también, Andalucía.

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No habrá pleno en el Congreso, cuya actividad se restringirá a algunas comisiones parlamentarias.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que presidirá la reunión del Consejo de Ministros del martes, no tiene citas fuera de España esta semana.

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En la agenda de la familia real destaca la visita de Felipe VI al mando conjunto del ciberespacio (MCCE) en la base madrileña de Retamares mientras que la reina inaugura en Madrid la XVII Conferencia Iberoamericana de Ministras y Ministros de Salud. EFE