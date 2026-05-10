Dos décadas después de la ley antitabaco el reto es poner coto al vapeo en los jóvenes

Madrid, 10 may (EFE).- Dos décadas después de la ley del tabaco, que prohibió su consumo en lugares como los centros de trabajo y hospitales, uno de los grandes retos es frenar el vapeo que se ha disparado entre los adolescentes: "Ya lo han probado uno de cada cuatro niños de entre 12 y 13 años", explica a EFE Raquel Fernández, presidenta de Nofumadores.org.

Los nuevos productos relacionados con el tabaco, como los cigarrillos electrónicos, están sumando adictos en las nuevas generaciones, y aunque no siempre contienen tabaco ni nicotina, están vinculados al acto de fumar o inhalar, además de aumentar el riesgo de fumar tabaco convencional.

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"Estamos viendo que más del 50 % de los chicos y chicas de entre 14 y 18 años ya han probado el cigarrillo electrónico, si hablamos de 12 y 13 años, han sido uno de cada cuatro. Algo hay que hacer, estamos creando una nueva generación de adictos y se está volviendo a normalizar el consumo cuando ya habíamos conseguido la desnormalización con el tabaco", asegura en una entrevista a EFE.

En la nueva ley del tabaco que se está tramitando, impulsada por el ministerio de Mónica García y aprobada en primera vuelta por el Gobierno el pasado mes de septiembre, se somete a esos productos a las mismas restricciones legales que el tabaco convencional, como la prohibición de su venta a menores o la publicidad directa o indirecta, en cualquier medio de comunicación, incluido el ámbito digital.

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Además, amplía los espacios sin humo y prohíbe fumar y vapear en terrazas de hostelería, piscinas o marquesinas.

"Urge especialmente equiparar legalmente las nuevas formas de consumo con el tabaco tradicional, tanto en fiscalidad, publicidad y promoción, como en los espacios donde se pueden consumir", argumenta Fernández.

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Cree que la tramitación de la nueva ley quizá "se esté dilatando demasiado", aunque es consciente de que debe ser examinada por los órganos consultivos en España y también "en procesos internacionales porque tiene algunos aspectos que afectan el Mercado Común europeo".

"Del mismo modo va muy lento" el real decreto para prohibir los sabores característicos en cigarrillos electrónicos y endurecer el etiquetado, permitiendo solo el sabor a tabaco para reducir su atractivo en jóvenes. "Está paralizado ahora mismo en el Ministerio de Hacienda y lleva muchos meses allí paralizado", ha lamentado.

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Son medidas para estrechar el cerco al tabaco y al vapeo entre las que destaca la importancia de avanzar en ámbitos como la publicidad y el patrocinio.

"Es un gran agujero, se está colando publicidad y promoción de los cigarrillos electrónicos y las bolsas de nicotina, especialmente en redes sociales y festivales de música, donde realmente los jóvenes más tiempo pasan", incluido menores.

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En muchos casos no se trata de una publicidad directa, "pero sí indirecta a través de influencers consumiendo como algo casual; es algo pagado por la industria, que sabe que si no se inicia el consumo antes de los 18 años, es muy probable que no se inicie", opina.

Además, estima prioritario reducir los puntos de venta para que solo pueda hacerse en estancos y con la obligación para los jóvenes de mostrar el DNI. "Todo el que venda tabaco o productos de nicotina a un menor debería tener consecuencias graves, como el cierre cautelar del negocio".

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Aboga por declarar las terrazas espacios sin humo "con normas comunes y claras" para proteger al fumador pasivo, que "no solo son clientes, también trabajadores", y recuerda que la mayoría de los cigarrillos son sociales y el 70 % de los fumadores manifiesta que quiere dejar de hacerlo.

La entidad celebra 20 años de activismo frente al tabaco, casi los mismos que la ley, con un balance positivo: "Hemos conseguido mejorar la salud pública en la sociedad española, las reivindicaciones de espacios sin humo han tenido sus frutos, pero esto es una carrera de aguante, un maratón; luchamos contra una industria a nivel global con mucho poder, muchas estrategias y mucho dinero". EFE

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(Recursos de archivo en EFEServicios:8022058330)