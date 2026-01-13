Sumar carga contra el PSOE por el decreto de alquileres y alienta a la población a la movilización social

La co-coordinadora de Movimiento Sumar Lara Hernández ha cargado este martes contra el real decreto ley de vivienda anunciado por el presidente, Pedro Sánchez, y ha alentado a la población a movilizarse para forzar un cambio en la política de alquileres ante "la emergencia habitacional".

En este marco, Hernández ha responsabilizado de forma directa al PSOE del contenido de la norma, el cual --a su juicio--, "no responde al sentimiento ciudadano ni al problema de la vivienda que se padece en este país.

Asimismo, ha criticado que Sumar conoció su anuncio "por los medios de comunicación, como el resto de la población", aunque ha subrayado que el principal problema no son las formas, sino "el enfoque" del decreto. "No coincidimos en absoluto", ha afirmado.

La co-cordinadora de Sumar ha situado como prioridad la prórroga de los contratos de alquiler que vencerán en este año, más de 600.000, que afectan a alrededor de un millón y medio de familias. Según ha advertido, esos contratos quedarán expuestos a un mercado "completamente desenfrenado", con subidas que podrían alcanzar el 20, 30 o incluso el 40 por ciento.

"Estamos hablando de familias que no saben si van a poder seguir viviendo en su casa o si sus hijos podrán continuar en el mismo colegio", ha señalado. En este sentido, Hernández ha defendido que, igual que se hizo durante la pandemia o tras el impacto económico de la guerra de Ucrania, el Gobierno debe volver a prorrogar los alquileres ante una situación de "emergencia social".

Además, Hernández ha rechazado la bonificación del cien por ciento en el IRPF a los propietarios que no suban el alquiler, al considerar que no garantiza que los precios se contengan. "En un mercado con precios disparados, al propietario va a ganar más dinero si sube el alquiler frente a estas bonificaciones fiscal", ha argumentado.

A su juicio, el problema de fondo es que más del 40 por ciento de los ingresos de muchas familias se destinan a pagar la vivienda, lo que impide llevar "unas condiciones de dignidad". "Una familia no puede tener unas condiciones de vida normales cuando casi la mitad o más de la mitad, en muchos casos, de sus ingresos se destinan a garantizarse un techo", ha asegurado.

En este contexto, Hernández ha defendido que Sumar apoyará la movilización social y ha recordado su participación en protestas y acciones contra desahucios junto al Sindicato de Inquilinas. "Formar parte de una coalición no implica negar lo que está pasando en la calle", ha señalado.

"Nosotras estamos al servicio de la ciudadanía y de esa movilización que históricamente ha impulsado todos los cambios", ha zanjado. Por último, Hernández ha insistido en que Sumar "empuja y presiona" para que se cumpla el acuerdo de Gobierno en materia de vivienda.