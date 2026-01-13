Espana agencias

Sumar carga contra el PSOE por el decreto de alquileres y alienta a la población a la movilización social

Guardar

La co-coordinadora de Movimiento Sumar Lara Hernández ha cargado este martes contra el real decreto ley de vivienda anunciado por el presidente, Pedro Sánchez, y ha alentado a la población a movilizarse para forzar un cambio en la política de alquileres ante "la emergencia habitacional".

En este marco, Hernández ha responsabilizado de forma directa al PSOE del contenido de la norma, el cual --a su juicio--, "no responde al sentimiento ciudadano ni al problema de la vivienda que se padece en este país.

Asimismo, ha criticado que Sumar conoció su anuncio "por los medios de comunicación, como el resto de la población", aunque ha subrayado que el principal problema no son las formas, sino "el enfoque" del decreto. "No coincidimos en absoluto", ha afirmado.

La co-cordinadora de Sumar ha situado como prioridad la prórroga de los contratos de alquiler que vencerán en este año, más de 600.000, que afectan a alrededor de un millón y medio de familias. Según ha advertido, esos contratos quedarán expuestos a un mercado "completamente desenfrenado", con subidas que podrían alcanzar el 20, 30 o incluso el 40 por ciento.

"Estamos hablando de familias que no saben si van a poder seguir viviendo en su casa o si sus hijos podrán continuar en el mismo colegio", ha señalado. En este sentido, Hernández ha defendido que, igual que se hizo durante la pandemia o tras el impacto económico de la guerra de Ucrania, el Gobierno debe volver a prorrogar los alquileres ante una situación de "emergencia social".

Además, Hernández ha rechazado la bonificación del cien por ciento en el IRPF a los propietarios que no suban el alquiler, al considerar que no garantiza que los precios se contengan. "En un mercado con precios disparados, al propietario va a ganar más dinero si sube el alquiler frente a estas bonificaciones fiscal", ha argumentado.

A su juicio, el problema de fondo es que más del 40 por ciento de los ingresos de muchas familias se destinan a pagar la vivienda, lo que impide llevar "unas condiciones de dignidad". "Una familia no puede tener unas condiciones de vida normales cuando casi la mitad o más de la mitad, en muchos casos, de sus ingresos se destinan a garantizarse un techo", ha asegurado.

En este contexto, Hernández ha defendido que Sumar apoyará la movilización social y ha recordado su participación en protestas y acciones contra desahucios junto al Sindicato de Inquilinas. "Formar parte de una coalición no implica negar lo que está pasando en la calle", ha señalado.

"Nosotras estamos al servicio de la ciudadanía y de esa movilización que históricamente ha impulsado todos los cambios", ha zanjado. Por último, Hernández ha insistido en que Sumar "empuja y presiona" para que se cumpla el acuerdo de Gobierno en materia de vivienda.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Ábalos contrata para su defensa al abogado Marino Turiel Gómez tras la renuncia de su anterior equipo legal

Tras la decisión del despacho anterior de dejar de prestarle servicios, el exministro recurre a un reconocido especialista en derecho penal para afrontar las próximas fases del procedimiento judicial vinculado a la causa de presunta corrupción

Ábalos contrata para su defensa

Abascal inicia la precampaña en Aragón con la mira puesta en la España despoblada, "traicionada por el bipartidismo"

Santiago Abascal arranca actividades electorales de Vox en Teruel, donde presenta a Alejandro Nolasco como candidato e insiste en romper con los partidos tradicionales y sus políticas, señalando a Pedro Sánchez como principal responsable de los problemas en la región

Abascal inicia la precampaña en

El TSJM obliga a la Comunidad de Madrid a destinar solo a inversiones lo recaudado en la tasa de bomberos

El TSJM obliga a la

Inadmitida la querella contra Mossos por el uso de gas pimienta en una manifestación por Palestina en octubre

Inadmitida la querella contra Mossos

Los gabinetes de Sánchez y Feijóo hablan para cerrar una reunión sobre Ucrania, pero el PP quiere ampliar a más temas

Los gabinetes de Sánchez y
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Feijóo comparecerá el 27 de

Feijóo comparecerá el 27 de enero en la Comisión de Investigación de la DANA del Congreso

Un trabajador autónomo de la construcción que sufre ataques diarios de epilepsia consigue la incapacidad permanente absoluta

Moncloa inicia los contactos con el PP para abordar el envío de soldados españoles a Ucrania

Exteriores convoca al embajador de Irán en España para comunicar su “repulsa y condena” a la represión en las protestas

Castilla y León irá a elecciones el 15 de marzo: Fernández Mañueco consigue llevar a término la legislatura

ECONOMÍA

Super Once: jugada ganadora y

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 1

La Justicia avala la denuncia de los bomberos: la Comunidad de Madrid desvió 40 millones que debían invertirse en protección contra incendios

Sorteo 5 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Los caseros ganan un 82% más que los inquilinos y la brecha seguirá creciendo con la renovación masiva de contratos en 2026

Francisco Fernández, experto en recursos humanos, explica cómo afrontar una subida de sueldo en 2026

DEPORTES

El recuerdo de ‘Jimmy’ sigue

El recuerdo de ‘Jimmy’ sigue muy presente en las filas rojiblancas 10 años después de la tragedia y marca el partido de Copa del Rey entre el Atlético y el Deportivo

Xabi Alonso, el ‘gentleman’ del centro del campo y genio del banquillo que se quedó sin tiempo en el Real Madrid

Las reacciones de la prensa internacional ante la salida de Xabi Alonso como entrenador del Real Madrid

Las promesas incumplidas de Xabi Alonso en el Real Madrid: de encender a la afición a transmitir alegría sobre el campo

Kylian Mbappé rompe su silencio y defiende a Xabi Alonso después de su destitución: “Te recordaré como un entrenador que tenía las ideas claras”