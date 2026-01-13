Espana agencias

Sánchez pide una reunión a Feijóo para hablar sobre el envío de tropas a Ucrania pero el PP pide tratar más temas

Los gabinetes de Pedro Sánchez y de Alberto Núñez Feijóo han mantenido un contacto este lunes para abordar la petición de Moncloa de un encuentro entre ambos, en la que el PP ha expresado su intención de que esa reunión sirva para hablar de más asuntos y no solo del envío de tropas a Ucrania, según han informado fuentes 'populares'.

Es más, el PP ha avisado que no apoyará ninguna decisión en materia de Defensa que se plantee de "forma aislada" como, a su juicio, pretende con el envío de tropas, y pide someter "a votación vinculante todo el presupuesto y estrategia militar y la política exterior", según las mismas fuentes.

A PETICIÓN DEL GOBIERNO

El pasado martes, el presidente del Gobierno anunció desde París --tras asistir a la reunión de la Coalición de Voluntarios-- que tratará con los grupos parlamentarios del Congreso un posible envío de tropas españolas a Ucrania cuando acabe la guerra.

Sin embargo, el líder del PP ya avisó este domingo a Sánchez que su formación no apoyará el envío de tropas españolas a Ucrania si el Gobierno no les proporciona antes datos y explicaciones detalladas sobre esa operación. "Si creen que van a tener el apoyo del Partido Popular sin datos, sin condiciones, sin explicaciones, que se olviden", ha advirtió.

El PP ha indicado que el "deseo" del Gobierno era circunscribir la reunión únicamente al posible envío de soldados españoles a Ucrania, pero han solicitado en ese contacto con el gabinete de Moncloa ampliar el objeto de la misma porque su "responsabilidad no es hablar de lo que Sánchez necesita sino de todo lo que preocupa a los españoles".

En ese sentido, el PP exige que Sánchez informe de las cuestiones que afectan a la "seguridad nacional de forma completa": los compromisos de España en materia de defensa en su totalidad; y las prioridades estratégicas que están siguiendo en política exterior.

En concreto, el PP pide que informe de "compromisos de España en materia de defensa en su totalidad, tanto en lo relativo al envío de tropas como al gasto militar previsto y su desglose escrito (cuánto se va a gastar, en cuántos años, para qué conceptos, desde qué partidas si no hay presupuestos y con qué empresas)".

Además, quiere tener información de "las prioridades estratégicas que están siguiendo en política exterior, y eso pasa por explicar con detalle las decisiones que han derivado en la manifiesta desconfianza que el Gobierno de España genera en los aliados de la OTAN, el porqué de medidas contrarias a lo acordado con nuestros socios europeos o los vínculos con la dictadura de Venezuela".

EL PP AVISA QUE NO APOYARÁ NINGUNA DECISIÓN "AISLADA"

Además, el PP ha trasladado que el PP no apoyará ninguna decisión en materia de Defensa que se plantee de "forma aislada" como, a su juicio, como pretende con el envío de tropas, y pide someter a votación "vinculante todo el presupuesto y estrategia militar y la política exterior", según las mismas fuentes.

"Si hay razones inexplicables por las que no pueda atender esta exigencia, el PP le recomienda que centre sus esfuerzos en convencer a cualquiera de sus socios de legislatura", señalan fuentes del PP, que añaden que el Gobierno "no está en condiciones de exigir apoyo ciego a nadie y, por supuesto, el PP no se lo garantizará". "Sus socios no se fían de Sánchez, y nosotros tampoco", exclama.

El PP ha indicado que, de las diferentes fechas que ha ofrecido el gabinete del presidente del Gobierno, la que más encaja al presidente del Partido Popular es el lunes 19 de enero. "Quedamos a la espera de confirmación definitiva por parte del equipo de Pedro Sánchez", han indicado.

