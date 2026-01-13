Ocho de cada diez españoles han sido víctimas de intentos de estafa en el último año

Madrid, 13 ene (EFECOM).- El 81 % de los españoles ha sido víctima de un intento de estafa en el último año, una cifra superior a la media europea (77 %), según un informe publicado este martes por la empresa tecnológica financiera Mastercard.

El documento expone que los fraudes más comunes en España son las compras (42 %), las inversiones y criptomonedas (34 %), el robo de identidad (33 %) y las estafas románticas a través de aplicaciones de citas (30 %).

Para el 73 % de los encuestados es "más difícil proteger sus datos personales en internet que asegurar su propia casa".

Entre todos los afectados, el 75 % reconoce haber sufrido pérdidas económicas; de ellos el 47 % afirma haber sufrido una pérdida superior a los 100 euros.

Además, el informe revela que el 37 % de la generación Z (nacidos entre 1997 y 2012) que ha sido objetivo de estafa afirma haber caído en la trampa.

Respecto a la inteligencia artificial (IA), el 34 % de los encuestados teme que esta tecnología se utilice para crear ataques más sofisticados, mientras que el 84 % señala los ciberataques automatizados a gran escala como la principal amenaza.

Para protegerse, el 64 % de los españoles actualiza su software y aplicaciones, el 62 % comprueba los remitentes de sus correos electrónicos, el 59 % verifica las comunicaciones desconocidas y el 56 % utiliza contraseñas seguras.

Pese a estas medidas, el 83 % señala que tendría interés en "recibir formación para gestionar mejor los intentos de estafas". EFECOM