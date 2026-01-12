Irene Lozano niega corrupción en su gestión de Casa Árabe y se muestra dispuesta a acudir a la Justicia para defenderse

La exdiputada socialista Irene Lozano ha negado tajantemente que se le pueda reprochar ninguna "traza de corrupción" en su gestión como directora general de Casa Árabe, cargo que dejó el pasado mes de febrero, y se ha mostrado dispuesta a acudir a los tribunales a defender su reputación de ser necesario.

En un comunicado publicado en su perfil en Linkedln, Lozano ha querido salir así al paso de la decisión de la Comunidad de Madrid de retirar su financiación a Casa Árabe, de cuyo consorcio formaba parte, y a las críticas vertidas desde el Ayuntamiento de Madrid hacia su persona a raíz de un informe del Tribunal de Cuentas sobre esta entidad de los años 2023 y 2024.

"Ni en este mundo ni en ningún otro voy a tolerar que se sugiera una traza de corrupción en mi trayectoria. No me voy a callar y si es necesario iré a los tribunales a defender mi reputación", ha asegurado Lozano, para quien los "insultos injustos y arbitrarios" de los que ha venido siendo objeto se deben a que es mujer y a que escribió las memorias del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

En su informe correspondiente a los ejercicios de 2023 y 2024, el Tribunal de Cuentas alertó de que la "crítica situación finaciera" de Casa Árabe pone en cuestión su viabilidad. En concreto, hablaba de resultados negativos recurrentes, cercanos al millón de euros anual, con gastos de gestión ordinaria de 3,2 millones de euros en 2023 y 3,3 millones de euros en 2024, que han sido compensados mediante el uso del remanente de tesorería.

Además, el fiscalizador advirtió de que la entidad "carece formalmente de un sistema completo y estructurado de control interno" así como de "debilidades y deficiencias relacionadas con la organización del personal, instrucciones, procedimientos y manuales internos de gestión económico-financiera".

EL DÉFICIT SE ARRASTRA DESDE LOS RECORTES DE RAJOY

En opinión de la también exdiputada de Unión, Progreso y Democracia (UPyD), la decisión del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso de salir de Casa Árabe es "una decisión política" que ha justificado "en el déficit de la Casa", un déficit que "es estructural desde el año 2012 y tiene su origen en los recortes del Gobierno de Mariano Rajoy, tras la crisis financiera y económica".

Desde su creación en 2006, Casa Árabe "ha vivido más años con déficit que sin él, así de estructural es" subraya su antigua directora para quien "no resulta convincente achacar al déficit la decisión de marcharse".

Según han explicado en su escrito, recogido por Europa Press, todos los directores, "han compensado ese déficit recurriendo al remanente de caja generado en los años de bonanza" y "así se ha aprobado cada año en las cuentas anuales" por parte del consorcio.

Tras reivindicar que sus "esfuerzos para generar ingresos privados con los que paliar el déficit fueron una constante", Lozano ha querido salir al paso de cómo se ha interpretado el informe del Tribunal de Cuentas.

IRREGULAR POR INHABITUAL

En este contexto, subraya que el fiscalizador "no ha encontrado una sola pega que poner a dichas cuentas" y cuando habla de "irregularidades" lo hace para referirse "a todo lo que se aleja de lo habitual". "Esto en modo alguno equivale a prácticas desviadas o corruptas como han sugerido algunos pseudomedios", ha puntualizado.

"En general, me alejé poco de las prácticas habituales hasta ese momento, salvo en tres cosas", ha indicado. Así, ha precisado que vendió el coche oficial "para eliminar gastos superfluos"; convirtió en indefinidos a una decena de profesores del Centro de Lengua, hasta entonces falsos autónomos, y contrató a una persona especializada en concursar en proyectos para obtener fondos europeos.

Por último, Lozano ha señalado que ha propuesto soluciones al déficit a las instituciones involucradas en Casa Árabe como por ejemplo el cierre de una de las dos sedes en Madrid y Córdoba, aunque fuera "dolorosa", y la realización de un "plan de viabilidad".