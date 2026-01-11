Activados avisos por riesgo de aludes en tres comunidades y por fenómenos costeros en dos

Madrid, 11 ene (EFE).- Cinco comunidades autónomas están este domingo en aviso amarillo, Aragón, Cataluña y Navarra por riesgo de aludes tras las nevadas caídas esta semana y Galicia y Baleares por fenómenos costeros, según el pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Aunque el peligro es bajo (40-70 %), según la Aemet, en el Pirineo oscense, leridano y navarro hay riesgo de aludes durante todo el día, sobre todo en la zona occidental pirenaica y en Huesca en el entorno de la divisoria fronteriza.

En Menorca el viento arreciará con intervalos de 50-60 km/h, fuerza 7 y olas de tres metros.

En la costa noroeste y oeste de A Coruña también soplará el viento con intervalos de 50-61 km/h y fuerza 7.

La Aemet informa de que el aviso amarillo supone peligro bajo, pero la población vulnerable y los bienes en zonas expuestas al fenómeno meteorológico podrían sufrir algunos impactos.

La Agencia recomienda estar bien informado por canales oficiales. EFE