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Las hipotecas sobre viviendas crecen un 16,3 % en febrero y suman ya 20 meses de subidas

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Madrid, 24 abr (EFE).- El número de hipotecas sobre viviendas constituidas en febrero se elevó a 45.563, la cifra más alta para ese mes desde 2011 y un 16,3 % más que un año antes, con lo que suman ya 20 meses consecutivos de subidas.

Según los datos facilitados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE), el importe medio de estos préstamos fue de 173.280 euros, un 11 % por encima de lo registrado un año antes.

El importe medio de las hipotecas sobre el total de fincas inscritas en los registros de la propiedad, procedentes de escrituras públicas realizadas anteriormente, creció un 11,8 %, hasta los 188.397 euros.

En cuanto a los tipos de interés, para las hipotecas constituidas sobre viviendas el tipo de interés medio fue del 2,88 %, dos décimas más que enero, y el plazo medio de 25 años.

El 35,2 % de las hipotecas sobre viviendas se constituyó a tipo variable y el 64,8 % a tipo fijo, siendo el tipo de interés medio al inicio del 3,03 % para las hipotecas sobre viviendas a tipo variable y del 2,78 % para las de tipo fijo.

Por lo que respecta a los préstamos con cambios en sus condiciones, el número total disminuyó un 9,3 % en febrero respecto al mismo mes de 2025.

Las novaciones o modificaciones con la misma entidad financiera se redujeron un 3,3 %, y las subrogaciones al deudor, cuando cambia el titular, un 31,3 %; en tanto que las subrogaciones al acreedor, cuando cambia de entidad, aumentaron un 5,8 %.

El 78,3 % de las 12.909 hipotecas con cambios en sus condiciones se debieron a modificaciones en los tipos de interés, según señala el INE.

Por comunidades autónomas, los mayores aumentos en el número de hipotecas sobre viviendas en febrero con respecto al mismo mes de un año antes fueron los de la Comunidad de Madrid (36,9 %), Castilla-La Mancha (29,5 %) y Andalucía (24,7 %).

Los mayores descensos correspondieron a Extremadura, con una caída del 17,3 %; País Vasco, donde la disminución fue del 7,2 %; y La Rioja, en la que descendieron un 4,7 %. EFE

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