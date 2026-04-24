Sánchez acusa a PP y Vox de violar la Constitución con su pacto sobre "prioridad nacional"

Nicosia, 24 abr (EFE).- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha acusado este viernes al PP y Vox de violar la Constitución con su defensa del principio de "prioridad nacional" porque supone la discriminación de ciudadanos.

Sánchez, en declaraciones a los periodistas a su llegada a la segunda jornada de la cumbre de la UE en Chipre, ha alertado de que cuando hablan de "prioridad nacional", ambos partidos están hablando de ciudadanos de primera y de segunda por distintos motivos.

"Si después de varios meses lo único que pueden ofrecer a España es este proyecto de involución de la nación, es un auténtico desastre para los intereses de Extremadura, de Aragón y de España", ha añadido antes de insistir en que el Gobierno actuará cuando haya alguna ley que vaya contra los derechos de los ciudadanos. EFE

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