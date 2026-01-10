Ponsarnau: "Teníamos una deuda pendiente"

Bilbao, 10 ene (EFE).- Jaume Ponsarnau, entrenador del Surne Bilbao, se mostró "muy satisfecho" de la victoria conseguida en Miribilla frente al UCAM Murcia (96-82) porque considera que tenían "una deuda pendiente" con sus aficionados después de la contundente derrota de la pasada semana frente al Valencia Basket (72-116).

"Teníamos una deuda pendiente y yo el primero. Creo que hemos encontrado el camino para recuperarnos y para re-conectar con nuestra gente", subrayó el técnico de los 'hombres de negro' en su valoración del partido tras ser cuestionado sobre la hostilidad del público local hacia Sito Alonso acentuada en el tramo final del encuentro

"No me gusta que haya situaciones conflictivas, pero creo que eso no empaña que hemos hecho un muy buen partido y que hemos conectado con la gente", apostilló el de Tárrega especialmente contento, además de por el triunfo, por la "muy buena imagen" que han ofrecido "como equipo".

"Hemos encontrado más jugadores para la causa. El partido de Hari (Frey) ha sido impresionante, además Justin (Jaworski), Martin (Krampelj), Aleix (Font), Margo (Normantas) ... muy satisfechos y contra un equipo que era tercero", dijo.

"De la frustración que veníamos de los dos últimos partidos en casa, incluido el de del Barça, que estuvimos sólidos pero también muy desacertados, ahora estamos un poquito más redondos, más sólidos con capacidad más global de aguantar los partidos. Muy satisfecho", resumió Ponsarnau. EFE

