ELA dice que no hay "ninguna justificación" para la política penitenciaria de "excepción" que se aplica a presos de ETA

El secretario general de ELA, Mitxel Lakuntza, ha advertido que "no hay ninguna justificación política ni jurídica" para "justificar una excepción como la que se está llevando a cabo con la política penitenciaria" que se aplica a los presos de ETA.

Antes de participar en la manifestación que ha recorrido este sábado Bilbao bajo el lema "Ezin da gehiago luzatu" ('no se puede esperar más') para reivindicar los derechos de los presos de ETA, Lakuntza ha dicho que, un año más, ELA participa en esta marcha para "dar continuación a una reivindicación muy básica, que todo el mundo tenga la misma ley y se aplique para todo el mundo, que es algo que hoy todavía no ocurre en este país".

En ese sentido, ha afirmado que "no hay ninguna justificación política ni jurídica para, en este caso, justificar una excepción como la que está llevando con la política penitenciaria".

Según ha afirmado, ELA, "por razones democráticas y por razones que tienen que ver con los derechos humanos, quiere reivindicar que termine esta situación de excepción lo antes posible" y, por eso, ha dicho, respaldan, un año más, la convocatoria de Sare.

