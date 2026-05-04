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Las izquierdas llevan al debate sus críticas a la Sanidad, cuya gestión defiende Moreno

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Sevilla, 4 may (EFE).- El primer debate televisivo para las elecciones andaluzas del 17 de mayo se ha caracterizado por los reproches de los partidos de la izquierda -PSOE, Por Andalucía y Adelante- a las políticas de Juanma Moreno en materia sanitaria, mientras que el presidente de la Junta, con un perfil más institucional, ha apostado por la gestión realizada por su gobierno.

En un intercambio por momentos bronco, los candidatos del PP, Juanma Moreno; del PSOE, María Jesús Montero; de Vox, Manuel Gavira; Por Andalucía, Antonio Maíllo; y de Adelante Andalucía, José Ignacio García, entraron pronto en confrontación durante el debate 'a cinco' celebrado este lunes en la RTVE.

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La sanidad, la financiación autonómica y los pactos resultaron ser los más relevantes de un debate en el que Moreno, como presidente de la Junta, fue el más aludido, principalmente por parte de los grupos de la izquierda, que quisieron sustentar las críticas en la gestión sanitaria de los populares.

Desde las filas del PSOE, Por Andalucía y Adelante las críticas se centraron en la gestión de la sanidad, hasta el punto de hablar de "desmantelamiento" del sistema público, no solo en la sanidad sino también en dependencia y en educación. No obstante, el candidato José Ignacio García reprochó al PSOE haber propiciado con sus errores la actual situación de la sanidad andaluza.

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Precisamente el candidato de Vox coincidió con Adelante en que los socialistas no podían hablar de la situación de la sanidad cuando durante su mandato "la gente salió a la calle" a protestar, pero, por el contrario, ambos candidatos protagonizaron momentos tensos a raíz de las alusiones de Gavira al precio de mantener a menores inmigrantes.

Otros rifirrafes importantes fueron también los protagonizados por Gavira y la candidata socialista, esta vez a cuenta de las alusiones del líder de Vox a "la banda de la Moncloa", y a la supuesta falta de apoyo feminista de Montero cuando salieron a la luz los escándalos de algunos dirigentes socialistas.

La financiación autonómica ha generado también encontronazos, esta vez entre Moreno, por un lado, y el PSOE y Por Andalucía, por otro, en los que el dirigente del PP reprochaba a la candidata socialista ser la única andaluza que "no es consciente" de que el actual sistema prioriza los intereses de los "separatistas".

Montero se defendió acusando a Moreno de no querer aplicar sus competencias y de rechazar una propuesta que es "beneficiosa" para Andalucía, mientras que Vox denunciaba que este modelo se hacía para mantener a Pedro Sánchez en La Moncloa, y el líder de Adelante le afeaba a PSOE y Sumar respaldar un modelo perjudicial para los andaluces.

Moreno ha apelado a la "estabilidad" mientras que la oposición -PSOE, Vox, Por Andalucía y Adelante Andalucía"- ha apostado por la necesidad del cambio en Andalucía.

El actual presidente de la Junta ha concluido que el debate ha puesto de manifiesto que la oposición quiere "romper esta estabilidad" y que, de producirse ese escenario, la comunidad perdería los años "de convivencia que hemos disfrutado", cuando "hemos tenido más empleo y mejores servicios públicos".

Montero considera que el 17 M "se decide si los derechos y oportunidades de nosotras las mujeres avanzan o se amenazan" o "el futuro de vosotros, los jóvenes, con vivienda asequible, educación pública y salario digno", y para el líder de Vox los andaluces merecen "más" que lo que les ha ofrecido el Gobierno de Juanma Moreno.

El momento "crucial" que vive Andalucía es para Antonio Maíllo la prueba de que el 17 de mayo "no hay que resignarse", mientras que para el candidato de Adelante Andalucía los derechos de la mayoría de los andaluces "deben estar por encima del beneficio de cuatro". EFE

(foto) (vídeo)

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EFE

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