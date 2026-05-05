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Peñarol encadena su séptimo partido sin victorias antes de jugar por Copa Libertadores

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Montevideo, 4 may (EFE).- Peñarol no logró ponerle punto final a su mala racha antes de viajar a Argentina para jugar ante Platense por la Copa Libertadores y este lunes encadenó su séptimo encuentro sin victorias al igualar 1-1 con Defensor Sporting por la penúltima fecha del Torneo Apertura uruguayo.

Jugando en casa, el equipo de Diego Aguirre tomó ventaja a los 19 minutos gracias a un tanto de Leandro Umpiérrez, pero no pudo sostener el resultado ya que el paraguayo Brian Montenegro convirtió el empate a los 68.

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De esta forma, Peñarol sumó su cuarto juego seguido sin triunfos por el Apertura, a los que se le suman un empate y dos derrotas en tres partidos disputados por Libertadores.

Este jueves, Peñarol visitará por el torneo continental a Platense con la obligación de ganar.

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A falta de tres encuentros para el final, los de Aguirre e Independiente Santa Fe tienen un punto, mientras que Platense y Corinthians tienen seis unidades. De esta forma, una nueva derrota podría sentenciar a uruguayos y colombianos.

El Aurinegro afrontará el juego con muchas bajas por lesión, entre ellas las de Leonardo Fernández, Nahuel Herrera, Emanuel Gularte y Maximiliano Olivera.

En el Apertura, Peñarol cayó al cuarto puesto de una clasificación que el campeón Racing lidera con 31 puntos a falta de una fecha para el final.

Deportivo Maldonado es segundo con 26, Albion está tercero con 25, Peñarol tiene 24 y más abajo aparecen Defensor Sporting y Central Español con 21 enteros cada uno.

Nacional es noveno con 19 unidades y al igual que Peñarol atraviesa un mal momento.

Si bien ganó un de sus encuentros por Copa Libertadores y en su zona todos tienen cuatro puntos, la victoria ante Deportes Tolima que lo colocó allí es la única que consiguió en sus últimas ocho presentaciones. EFE

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