El PSdeG da por cerrada la crisis de las denuncias de acoso en un comité en el que Besteiro apela a la unidad

El Partido Socialista de Galicia ha dado este sábado por cerrada la crisis surgida a raíz de las denuncias por acoso contra distintos cargos a través del canal interno habilitado por la dirección federal con la celebración de un Comité Nacional en el que unos 40 militantes han tomado la palabra y en el que el secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, ha apelado a la unidad interna.

"Cuando el ruido se impone al debate sereno, cuando las luchas internas pesan más que los objetivos políticos, perdemos todos", afirmó Besteiro en el cierre de su intervención y antes de que tomasen la palabra decenas de militantes en una cita para la que se han acreditado un total de 203 personas, de las 350 que integran el órgano.

El jefe de filas del PSdeG, que rechazó que lo vivido en las últimas semanas fuese un "síntoma de debilidad" y lo enmarcó en la consecuencia de una "profunda conciencia feminista" que forma parte del ADN del PSOE, narró cronológicamente la actuación de la dirección gallega en relación a los casos ya resueltos.

Así, narró el relativo al que era secretario provincial del PSOE lucense y presidente de la Diputación, José Tomé --suspendido de militancia y apartado de la presidencia de la institución provincial--, tras la denuncia por supuesto acoso sexual; así como el que afectó al regidor de Barbadás, Xosé Carlos Valcárcel, también apartado de las siglas socialistas tras ser denunciado por supuesto acoso laboral a una edil como represalia porque esta hubiese denunciado a otro concejal por acoso sexual.

Sin embargo, el jefe de filas del PSdeG no hizo ninguna referencia a las denuncias por supuesto acoso laboral contra la regidora de A Coruña, Inés Rey, y su número dos, José Manuel Lage, que la propia alcaldesa calificó como un "ajuste de cuentas" por parte de dos exconcejalas por no haber repetido en las listas. Sobre este caso, fuentes del PSdeG han trasladado que la resolución de la denuncia contra Inés Rey, como integrante de la ejecutiva estatal del PSOE, depende de la dirección federal.

El feminismo ha sido el tema central de la mayoría de socialistas que han tomado la palabra en la cita en la que si bien han sido diversas las críticas a la gestión de estos casos, ha habido una mayoría con la mano tenida para seguir apoyando al secretario xeral. Precisamente, el propio Besteiro cerró las intervenciones evidenciando su satisfacción por el hecho de que ninguno llegase a trasladar que se debería haber hecho otra cosa en relación a los casos de Lugo y Barbadás.

De este modo, tal y como han señalado distintas fuentes, entre otras intervenciones, el secretario xeral de Ourense, Álvaro Vila, ha desgranado su actuación con respecto a la denuncia contra el alcalde de Barbadás; mientras que la que socialistas lucenses como la que era secretaria de Organización en la provincia, Pilar García Porto, ha abordado el caso contra Tomé.

Además, varios cargos como el delegado del Gobierno, Pedro Blanco; el secretario xeral de A Coruña, Bernardo Fernández, y el presidente de la Diputación de A Coruña, Valentín González Formoso, también han protagonizado discursos de apoyo a Besteiro.

Si bien ha asistido la presidenta del PSdeG, Carmela Silva, no ha acudido el alcalde de Vigo, Abel Caballero. Tampoco se ha dejado ver el exsecretario xeral del PSdeG Gonzalo Caballero, aunque sí han asistido militantes afines a él como el exdiputado Martín Seco.

INÉS REY INTERVIENE ANTE EL COMITÉ

Tanto Inés Rey como José Manuel Lage han acudido este sábado a la reunión del máximo órgano de decisión entre congresos, en el que la regidora tomó la palabra. En su comparecencia, conforme han trasladado fuentes presenciales consultadas por Europa Press, la alcaldesa ha defendido que el feminismo debe practicarse y no solo predicarse.

En este punto, se mostró crítica con el cese de la subdelegada del Gobierno en A Coruña, María Rivas, y reprochó que no se hubiese consultado a los alcaldes y alcaldesas de la provincia que, conforme señaló, estaban muy satisfechos con su trabajo. Un asunto al que también hizo referencia el alcalde de Ames, Blas García, quien también se mostró crítico con los cambios que derivaron en la entrada en el Parlamento de Galicia del secretario xeral del PSOE compostelano, Aitor Bouza.

Además, Inés Rey, que no hizo referencia a las denuncias contra ella, aseguró que ella había sido la primera en apoyar a Besteiro, defendió un PSdeG centrado en tener un proyecto para Galicia y trasladó que el secretario xeral podía contar con ella si lo que quiere es lograr este proyecto.

Inés Rey también puso labor de la que era secretaria de Igualdade de la Ejecutiva socialista, Silvia Fraga, quien dimitió crítica con la gestión de las denuncias. Un trabajo que fue también destacado más militantes socialistas como la presidenta del PSdeG, Carmela Silva, entre otras.

En el evento, solo una militante hizo referencia a las denuncias contra Inés Rey y su número dos, la viguesa, Begoña Aldao, --próxima a Gonzalo Caballero-- quien criticó que se no obligase a la regidora y a su número dos a asumir responsabilidades, un hecho que motivó que la regidora elevara el tono desde su bancada.

MÁS FRATERNIDAD Y PROYECTO

Ya al final de las comparecencias tomó la palabra José Manuel Lage, quien subrayó que el PSdeG necesita fraternidad, proyecto político y dedicación y que en eso es en lo que los socialistas deben estar. Además, aseguró que el comité nacional debe de ser un punto de inflexión, donde el partido debe cerrar filas con la dirección y con Besteiro para afrontar las municipales.

En este sentido, propuso la idea de que el partido realice una conferencia municipal en el segundo semestre de 2026 para preparar las elecciones locales de 2027.

LAS XUVENTUDES PIDE QUE EL PSDEG NO DESILUSIONE

También se ha escuchado la voz de los más jóvenes del partido, que han protagonizado varias intervenciones para trasladar que el feminismo es la "columna vertebral" del socialista y han apelado a ir a la justicia ante este tipo de casos y no a canales que califican de "nefastos".

Los miembros de las Xuventudes Socialistas han lanzado un mensaje en el que han mostrado su lealtad con el PSdeG, cuyas siglas ven por encima de las "guerras internas" y han apelado a la formación a liderar los debates para "volver a ilusionar". "La juventud está ilusionada, que no la combustionen", han apuntado.

En este punto, tal y como han trasladado otras fuentes, el secretario xeral de las XSG, Xurxo Doval, anunció que antes del verano habrá congreso nacional ordinario en la organización juvenil, en el que él no repetirá al considerar que su carga de servicios "está más que satisfecha" en cuatro años que, según ha trasladado, ilusionaron y transformaron las XSG.

FOCO EN LA FINANCIACIÓN LOCAL

La dirección, además, buscó poner el foco en la financiación local y en la cita se aprobó una propuesta de resolución en la que se traslada que la formación apoyará las demandas judiciales municipales que se presenten contra la Xunta por lo que consideran una falta de financiación del Servizo de Axuda no Fogar.

Otros asuntos abordados han sido las cuentas de 2025 y los presupuestos del partido para 2026.