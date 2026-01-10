Espana agencias

El PP defiende que "con más recursos" y cooperación europea "es posible el control migratorio"

Con el foco puesto en la necesidad de fortalecer las fronteras europeas, referentes del partido señalaron deficiencias en las políticas actuales y urgieron a aprovechar nuevas normativas y recursos para hacer frente al desafío migratorio en España

Durante la XXVIII Interparlamentaria celebrada este fin de semana en A Coruña, los representantes del Partido Popular hicieron hincapié en las carencias financieras que sufren las comunidades autónomas para afrontar el desafío migratorio, señalando que la falta de recursos afecta la atención de los colectivos más vulnerables, entre ellos los menores extranjeros no acompañados en Canarias, según consignó el medio de comunicación. Este debate se desarrolló bajo el lema “Por lo importante: una vida segura”, moderado por la secretaria general del PP de Galicia, Paula Prado, quien recalcó la necesidad de aprovechar el nuevo marco legislativo europeo y actualizar los mecanismos de cooperación dentro de la Unión Europea para lograr una gestión más efectiva de los flujos migratorios en España.

El medio indicó que, para el Partido Popular, el refuerzo de las fronteras y la utilización de los recursos operativos dispuestos por Europa, incluidos los sistemas digitales para el intercambio de información, constituyen elementos fundamentales para hacer frente al fenómeno migratorio. La formación política sostiene que la evolución de los datos migratorios en la Unión Europea refleja la capacidad de controlar y regular los flujos cuando se incrementa tanto la colaboración entre países como la inversión en medios materiales e institucionales. De acuerdo con la información reportada, los portavoces del PP han reclamado que España adopte de manera prioritaria las oportunidades que brinda el renovado marco legal europeo en materia migratoria.

En el inicio del encuentro, Paula Prado rememoró el papel de Galicia como cuna de referentes nacionales del PP, nombrando a figuras como Manuel Fraga, Mariano Rajoy y Alberto Núñez Feijóo, y vinculando la identidad gallega con los valores del partido. Prado reiteró la idea de que “Galicia Calidade” es un emblema, y, antes de dar paso a los distintos oradores, afirmó que si “calidade” fuera un partido, sería el Partido Popular. Según informó el medio, este posicionamiento sirvió de antesala para un debate centrado tanto en migración como en las políticas sanitarias, educativas y económicas llevadas a cabo por el gobierno nacional.

En los discursos de representantes provenientes de distintos territorios, la crítica se centró en la línea del Ejecutivo de Pedro Sánchez, acusando improvisación, falta de transparencia y una insuficiencia en la financiación, específicamente en lo relativo a la acogida de menores migrantes y la gestión de los recursos sociales. La senadora autonómica por Canarias, Rosa Vieira, explicó en la conferencia los desafíos particulares que afronta esta comunidad en la atención y protección de menores no acompañados. Paula Prado complementó esas observaciones subrayando las limitaciones financieras y la incertidumbre sobre los criterios de reparto de recursos.

Cristina Gil, diputada por Baleares y catedrática de Derecho Civil, expuso de acuerdo con el medio cómo la escasez de efectivos de la Guardia Civil y la Policía Nacional afecta la seguridad en las islas, interpretando este déficit como muestra de una política nacional migratoria poco definida por parte del Gobierno central. Prado apoyó esas críticas, agregando que Baleares constituye otro ejemplo de la falta de actuaciones de fondo en materia migratoria.

La portavoz de Migraciones del Grupo Popular en el Congreso, Sofía Acedo, señaló, según lo reportado, la ausencia de “soluciones reales” en áreas sensibles como la sanidad y lamentó que tras seis ministros en ese sector no se hayan logrado avances sustantivos. Prado sostuvo que, mientras algunas comunidades como Galicia promueven medidas innovadoras, el Gobierno nacional se mantiene ajeno a las problemáticas del territorio.

En relación a la educación, Elena Rincón, procuradora en las Cortes de Castilla y León y profesora de educación secundaria, abordó los planes llevados adelante en esa comunidad. Paula Prado recordó que Galicia fue precursora en la gratuidad de la educación para la franja de 0 a 3 años y en la exención del pago de matrícula universitaria, señalando que en esa comunidad la educación se brinda de manera gratuita desde el nacimiento hasta la culminación de la universidad.

Del lado económico, José Ángel Sánchez Juliá, portavoz del Grupo Popular en la Asamblea de Extremadura, defendió la urgencia de un modelo de financiación autonómica más equitativo. Prado reincidió en que la falta de recursos afecta la cobertura de la dependencia y anticipó que esa situación se modificaría si Alberto Núñez Feijóo accediera a la presidencia del gobierno.

Otra de las cuestiones planteadas fue el acceso de los jóvenes a la vivienda, tema que Laura Garrido, portavoz del PP en el Parlamento Vasco, llevó al panel. La situación de mercado y las posibilidades económicas actuales fueron revisadas por los participantes, enmarcando el debate sobre las condiciones sociales de la juventud.

Javier Zarzalejos, eurodiputado y presidente de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia e Interior del Parlamento Europeo, presentó las líneas de trabajo prioritarias del Partido Popular en el ámbito europeo para desarrollar políticas migratorias que sean efectivas y con un sentido de responsabilidad colectiva, según publicó el medio.

Al término de los intercambios, Paula Prado sintetizó la postura del partido, al afirmar que la seguridad constituye un aspecto esencial y que, en opinión de la formación, España requiere un cambio en la gestión del país para fortalecer ese ámbito. Prado finalizó subrayando la urgencia de que el Partido Popular retome la dirección del gobierno nacional, enfatizando la necesidad de respuestas concretas y un liderazgo renovado ante el reto migratorio y el resto de los grandes temas abordados, de acuerdo con la cobertura del medio.

