Besteiro (PSdeG) defiende ante la militancia su gestión "con firmeza y rigor" de los casos de acoso sexual

Al concluir la intervención del secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, en la reunión del máximo organismo de decisión socialista en Galicia, cerca de 40 de los más de 200 delegados presentes solicitaron intervenir con el objetivo de expresar perspectivas personales acerca de la crisis surgida por denuncias internas de acoso sexual y laboral. De acuerdo con lo reportado por el medio, Besteiro presentó una defensa de su gestión, resaltando el compromiso del partido con el feminismo estructural y diferenciando la naturaleza de las acusaciones al destacar la actuación del partido ante los hechos denunciados.

Según informó el medio, Besteiro se dirigió ante la militancia para explicar que las reacciones suscitadas por los recientes casos no reflejan una fragilidad del PSdeG, sino que, a su entender, constituyen el resultado de una “profunda conciencia feminista” presente en la organización. Afirmó durante su discurso que el partido actúa en cada situación en la que surge un comportamiento inaceptable, reafirmando la “defensa de las víctimas” y la firmeza frente al acoso sexual y laboral dentro de la formación.

El líder socialista gallego relató la cronología seguida por la dirección frente a los recientes expedientes, entre ellos el que involucró a José Tomé, quien ostentaba el puesto de secretario provincial del PSOE de Lugo y presidía la Diputación provincial. Tomé fue suspendido de militancia y relevado de sus funciones al frente de la institución tras la denuncia por supuesto acoso sexual, según consignó el medio. Otra actuación destacada por Besteiro fue la separación del alcalde de Barbadás, Xosé Carlos Valcárcel, tras la denuncia interna por supuesto acoso laboral presentada por una concejala, quien previamente había acusado a otro edil del mismo ayuntamiento de supuesto acoso sexual.

Sin embargo, el dirigente socialista omitió referencias en su discurso a las denuncias de supuesto acoso laboral dirigidas hacia la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, y su segundo, José Manuel Lage, un caso que la propia alcaldesa atribuyó a un “ajuste de cuentas” luego de que dos exconcejalas quedaran fuera de las listas electorales, según publicó el medio. Tanto Inés Rey como José Manuel Lage asistieron a la reunión del comité socialista, en la que se preveía una eventual intervención pública de la alcaldesa. El medio detalló, citando a fuentes del PSdeG, que la resolución sobre la denuncia contra Inés Rey depende de la ejecutiva federal, pues es miembro de este órgano, y el expediente está aún en trámite.

En su exposición, Besteiro recalcó que el PSdeG impulsó, de acuerdo con el medio, un canal de denuncias seguro para promover el debate sobre las raíces del machismo y permitir que las víctimas puedan recurrir a mecanismos internos de protección. El secretario xeral denunció lo que denominó “uso espurio” de este canal, advirtiendo que tales prácticas desvirtúan su propósito fundamental, afectan a las víctimas, vulneran la reputación de las personas señaladas y tienen consecuencias para la causa feminista y el partido en su conjunto. Insistió, en palabras recogidas por el medio, en la necesidad de reprobar y censurar de forma inequívoca cualquier manipulación del canal de denuncias, entendiendo que su mal uso debe quedar fuera de toda ambigüedad.

Dentro de los temas abordados en la sesión del comité nacional también figuró la financiación local. Según reportó el medio, Besteiro planteó una reclamación al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, exigiendo una “negociación real” y efectiva que adecúe los recursos que reciben los ayuntamientos gallegos a las competencias asumidas en los últimos años. El líder socialista reclamó al titular de la Xunta que desista de las convocatorias discrecionales que, a su juicio, sustituyen criterios objetivos y acaban beneficiando, según denunció, siempre a los mismos municipios. Asimismo, criticó la actitud del presidente de rechazar la condonación de la deuda, un mecanismo que, explicó, habría supuesto un alivio de 4.010 millones de euros para las finanzas gallegas y que el PSOE defendió como punto de partida para una nueva financiación autonómica. Además, destacó que la reciente propuesta presentada por el Gobierno central contempla transferencias por valor cercano a 600 millones de euros adicionales para Galicia.

El medio detalló que, en ese debate sobre nuevas fórmulas de financiación, Besteiro censuró la posición del BNG, afirmando que ese partido ha apoyado, según su descripción, un modelo de concierto equiparable al vasco pero evitando defenderlo de forma contundente, sabiendo que esto supondría una pérdida significativa de recursos para Galicia.

En la sesión también estuvieron presentes otros líderes y cargos institucionales y orgánicos del PSdeG. Asistieron, entre otros, la alcaldesa de Burela y candidata a la presidencia de la Diputación de Lugo, Carmela López; el presidente de la Diputación de A Coruña y ex secretario xeral, Valentín González Formoso; además de los secretarios provinciales de A Coruña (Bernardo Fernández), Ourense (Álvaro Vila) y Pontevedra (David Regades). El medio señaló que se esperaba la intervención de Álvaro Vila para exponer detalles sobre la gestión interna realizada en el caso del alcalde de Barbadás.

El encuentro, según publicó el medio, se celebró tras una convocatoria decidida antes de las vacaciones navideñas por la ejecutiva gallega, con el objetivo de rebajar las tensiones y el malestar generado por las denuncias y la gestión de los procedimientos internos frente a casos de acoso. La cita sirvió tanto para escuchar la posición de la dirección socialista gallega, como para que representantes y militantes pudieran exponer análisis y posturas personales acerca de las crisis internas recientes y la respuesta dada por la estructura del PSdeG.