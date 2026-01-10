Espana agencias

Acedo (PP) reclama fronteras firmes en la UE en España "en especial en Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla"

Guardar

La diputada nacional del Partido Popular (PP) por Melilla y portavoz de Inmigración del PP, Sofía Acedo, ha exigido este sábado al Gobierno de la nación una política de "fronteras firmes" en el marco de la Unión Europea, con "refuerzos especiales allí donde hay mayor presión migratoria, como Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla".

Sofía Acedo ha defendido el Plan Nacional de Inmigración presentado por el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, en Barcelona, al considerar que es "justo lo que necesita España" al combinar "control y humanidad, sin regalar impunidad a las mafias ni inseguridad a los ciudadanos".

La diputada popular ha acusado al Ejecutivo de Pedro Sánchez de haber convertido la política migratoria "en una mezcla de improvisación y de inhumanidad", lo que, a su juicio, tiene un "resultado doblemente perverso": por un lado, alienta a las mafias que trafican con personas y, por otro, deja desprotegidas las fronteras.

En este contexto, Acedo ha subrayado que "Ceuta y Melilla son la frontera de España" y ha recalcado que la frontera "no es algo abstracto", sino "un símbolo de soberanía nacional, de seguridad, de legalidad y también de dignidad humana si se gestiona bien".

La portavoz de Inmigración del PP ha desgranado los cuatro ejes fundamentales del Plan Nacional defendido por su partido. En primer lugar, el orden y la legalidad, remarcando que "ninguna vía ilegal puede ser más ventajosa que la vía regular", lo que requiere un refuerzo del control fronterizo y de la lucha contra las mafias.

En segundo lugar, la necesidad de fronteras firmes dentro de una política común europea, con atención especial a los territorios más afectados por la presión migratoria. El tercer pilar del plan sitúa el empleo como puerta de entrada, apostando por un sistema transparente, con mecanismos como el sistema por puntos, para atraer inmigración vinculada al mercado laboral y a la contribución social. Por último, Acedo ha defendido una integración "con exigencias", basada en derechos, pero también en deberes y en el respeto a las normas y valores constitucionales españoles y europeos.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

El PP cree que Sánchez y Zapatero son "una desgracia" para Venezuela

Infobae

El colista Mirandés regresa a Anduva para recibir a un Almería al alza

Infobae

El Cross Ciudad de Valladolid pasa a ser nacional por cuestiones presupuestarias

Infobae

Italia sanciona a Cloudflare con 14 millones de euros por incumplir la Ley Antipiratería

Infobae

El PSdeG da por cerrada la crisis de las denuncias de acoso en un comité en el que Besteiro apela a la unidad

El PSdeG da por cerrada
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Muere una niña de 10

Muere una niña de 10 años en una colisión frontal entre dos coches en Córdoba

Vuelven a España las madres de los menores afectados por el naufragio en Indonesia mientras la Policía sigue investigando si hubo negligencia en el accidente

Un padre logra que la Justicia modifique el uso de la vivienda familiar tras probar con un detective privado que la madre ya no reside allí

María Jesús Montero defiende el nuevo modelo de financiación autonómica: “No hay excusa posible para decir que no” a los millones para las comunidades

Venezuela sigue teniendo al menos 9 presos políticos españoles: en 2025 el Gobierno fijó en 14 los detenidos de forma “arbitraria” por el régimen de Maduro

ECONOMÍA

Qué cambia con el nuevo

Qué cambia con el nuevo modelo de financiación de Hacienda: así se reparte el aumento de recursos

Números ganadores del Super Once del 10 enero

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 3

Repsol negocia con la Administración de Trump para proteger los 13.000 millones de euros que se juega en Venezuela

Super Once: esta es la combinación ganadora del sorteo del 10 enero

DEPORTES

Ilia Topuria logra ganar la

Ilia Topuria logra ganar la primera batalla judicial a Giorgina Uzcategui: la Justicia desestima la petición de su exmujer

Mbappé regresa a la convocatoria del Real Madrid para la final de la Supercopa de España

El Real Madrid consigue aguantar la intensidad del Atlético y logra una victoria por la mínima en Arabia

La polémica entre el Cholo Simeone y Vinicius durante la semifinal de la Supercopa de España: “Te va a echar Florentino, ‘acordate’ de lo que te digo”

Así te hemos contado la victoria del Real Madrid ante el Atlético de Madrid en la Supercopa de España