Acedo (PP) reclama fronteras firmes en la UE en España "en especial en Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla"

La diputada nacional del Partido Popular (PP) por Melilla y portavoz de Inmigración del PP, Sofía Acedo, ha exigido este sábado al Gobierno de la nación una política de "fronteras firmes" en el marco de la Unión Europea, con "refuerzos especiales allí donde hay mayor presión migratoria, como Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla".

Sofía Acedo ha defendido el Plan Nacional de Inmigración presentado por el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, en Barcelona, al considerar que es "justo lo que necesita España" al combinar "control y humanidad, sin regalar impunidad a las mafias ni inseguridad a los ciudadanos".

La diputada popular ha acusado al Ejecutivo de Pedro Sánchez de haber convertido la política migratoria "en una mezcla de improvisación y de inhumanidad", lo que, a su juicio, tiene un "resultado doblemente perverso": por un lado, alienta a las mafias que trafican con personas y, por otro, deja desprotegidas las fronteras.

En este contexto, Acedo ha subrayado que "Ceuta y Melilla son la frontera de España" y ha recalcado que la frontera "no es algo abstracto", sino "un símbolo de soberanía nacional, de seguridad, de legalidad y también de dignidad humana si se gestiona bien".

La portavoz de Inmigración del PP ha desgranado los cuatro ejes fundamentales del Plan Nacional defendido por su partido. En primer lugar, el orden y la legalidad, remarcando que "ninguna vía ilegal puede ser más ventajosa que la vía regular", lo que requiere un refuerzo del control fronterizo y de la lucha contra las mafias.

En segundo lugar, la necesidad de fronteras firmes dentro de una política común europea, con atención especial a los territorios más afectados por la presión migratoria. El tercer pilar del plan sitúa el empleo como puerta de entrada, apostando por un sistema transparente, con mecanismos como el sistema por puntos, para atraer inmigración vinculada al mercado laboral y a la contribución social. Por último, Acedo ha defendido una integración "con exigencias", basada en derechos, pero también en deberes y en el respeto a las normas y valores constitucionales españoles y europeos.