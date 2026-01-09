Peñarroya: "Estoy agradecido por el recibimiento; hice lo que pude"

Barcelona, 9 ene (EFE).- El entrenador del Partizan Mozzart Bet Belgrado, Joan Peñarroya, ha agradecido el aplauso con el que lo ha recibido este viernes la afición del Barça en su regreso al Palau Blaugrana dos meses después de su destitución como técnico del equipo catalán.

"Estoy agradecido por el recibimiento, no sabía qué esperar. El tiempo qué estuve aquí, mejor o peor, hice todo lo que pude. Estoy contento por el recibimiento", ha valorado el preparador egarense tras la derrota de su equipo (88-70).

Preguntado por si ve muchas diferencias entre este Barça y el que él entreno hasta hace apenas dos meses, Peñarroya ha respondido: "Están jugando muy bien, sólidos, y ganando. Xavi ha puesto cosas suyas, pero muchas ya estaban y ha sabido adaptarse".

"Están teniendo un mes y medio de muy buenos resultados. Tienen muy buenos jugadores y Xavi es un gran entrenador. Espero que les vaya así hasta final de temporada", ha apostillado.

Sobre el partido, Peñarroya ha considerado que el Partizan jugó "una primera mitad sólida" que se vio empañada por los fallos en los tiros liberados, algo que afectó a la confianza del equipo, que está "un poco baja".

"El tercer cuarto es la clave del partido. Tuvimos 7 pérdidas en 5 minutos y el Barça nos castigó, minó nuestra confianza y encarriló el partido. Creo que 18 puntos de diferencia son demasiados, pero si no superamos los malos momentos en los partidos de la Euroliga, no puedes ganar a los grandes equipos", ha concluido. EFE