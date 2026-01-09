Espana agencias

Peñarroya: "Estoy agradecido por el recibimiento; hice lo que pude"

Guardar

Barcelona, 9 ene (EFE).- El entrenador del Partizan Mozzart Bet Belgrado, Joan Peñarroya, ha agradecido el aplauso con el que lo ha recibido este viernes la afición del Barça en su regreso al Palau Blaugrana dos meses después de su destitución como técnico del equipo catalán.

"Estoy agradecido por el recibimiento, no sabía qué esperar. El tiempo qué estuve aquí, mejor o peor, hice todo lo que pude. Estoy contento por el recibimiento", ha valorado el preparador egarense tras la derrota de su equipo (88-70).

Preguntado por si ve muchas diferencias entre este Barça y el que él entreno hasta hace apenas dos meses, Peñarroya ha respondido: "Están jugando muy bien, sólidos, y ganando. Xavi ha puesto cosas suyas, pero muchas ya estaban y ha sabido adaptarse".

"Están teniendo un mes y medio de muy buenos resultados. Tienen muy buenos jugadores y Xavi es un gran entrenador. Espero que les vaya así hasta final de temporada", ha apostillado.

Sobre el partido, Peñarroya ha considerado que el Partizan jugó "una primera mitad sólida" que se vio empañada por los fallos en los tiros liberados, algo que afectó a la confianza del equipo, que está "un poco baja".

"El tercer cuarto es la clave del partido. Tuvimos 7 pérdidas en 5 minutos y el Barça nos castigó, minó nuestra confianza y encarriló el partido. Creo que 18 puntos de diferencia son demasiados, pero si no superamos los malos momentos en los partidos de la Euroliga, no puedes ganar a los grandes equipos", ha concluido. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

3-3. Chukwuemeka y el Dortmund esquivan la derrota en el minuto 96

Infobae

Alvise Pérez congrega a más de 600 personas en Almería contra el olvido institucional

Infobae

Almgren y McColgan destacan tras sus récords europeos el trazado, el clima y el público

Infobae

Said Mechaal, nuevo récord de España de 10K: "El circuito de Valencia es para volar"

Infobae

El argentino Benavides repite triunfo en el Dakar y se acerca al liderato de Sanders

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Condenan a dos policías locales

Condenan a dos policías locales de Vitoria por detener con “excesiva y desproporcionada” violencia a un menor de 16 años al que le rompieron la nariz

La Guardia Civil detiene a seis menores miembros de un grupo criminal formado por los Trinitarios, los Blood y los Forty-Two en el norte de Madrid

Los mejores olfatos de la Guardia Civil cumplen 78 años en 2026: desde el ‘polémico’ Roldán, que cazaba cebos envenenados, a Sami, que ha localizado más de 9 millones de euros

España tiene menos militares que hace un año y no consigue seguir el ritmo de Europa: “Los jóvenes no quieren formar parte de las Fuerzas Armadas”

Feijóo convoca a los barones del PP a una cumbre sobre financiación autonómica para hacer un frente común contra la de Pedro Sánchez

ECONOMÍA

Resultados de la Triplex de

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 1 de las 10:00

Víctor Arpa, abogado laboralista: “Si has tenido un accidente laboral con incapacidad permanente te pueden corresponder hasta 3 indemnizaciones distintas”

Resultados del Sorteo 1 Super Once: ganadores y números premiados

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 5 de las 21:15

El Gobierno reabre las negociaciones para la subida del SMI con la tributación y la absorción de pluses como retos principales

DEPORTES

Ilia Topuria logra ganar la

Ilia Topuria logra ganar la primera batalla judicial a Giorgina Uzcategui: la Justicia desestima la petición de su exmujer

Mbappé regresa a la convocatoria del Real Madrid para la final de la Supercopa de España

El Real Madrid consigue aguantar la intensidad del Atlético y logra una victoria por la mínima en Arabia

La polémica entre el Cholo Simeone y Vinicius durante la semifinal de la Supercopa de España: “Te va a echar Florentino, ‘acordate’ de lo que te digo”

Así te hemos contado la victoria del Real Madrid ante el Atlético de Madrid en la Supercopa de España