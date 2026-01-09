La red pública de recarga de coches eléctricos creció un 10,18 % en 2025, según Aedive

La expansión más acelerada se registró entre los puntos de recarga de alta potencia, especialmente aquellos con capacidad comprendida entre 50 y 250 kilovatios, que mostraron un incremento de casi el 106,5 % a lo largo de 2025. De acuerdo con datos difundidos por la Asociación Empresarial para el Desarrollo e Impulso de la Movilidad Eléctrica (Aedive) y recogidos por EFECOM, la red pública de acceso a infraestructuras de recarga para vehículos eléctricos en España alcanzó los 50.000 puntos operativos al cierre de 2025, lo que representa un aumento interanual del 10,18 %.

Según la información aportada por Aedive, recogida por el conjunto de operadores nacionales de recarga, el desarrollo de infraestructuras de alta potencia se situó a la cabeza de este crecimiento, reflejando la demanda por soluciones de recarga más eficientes y rápidas en el territorio español. Los puntos de recarga que superan los 250 kilovatios también registraron una expansión significativa, con un incremento del 85,82 %. Las infraestructuras de tipo rápido, definidas por una potencia entre 22 y 50 kilovatios, experimentaron por su parte un alza del 16,44 % hasta el 1 de enero de 2026.

El análisis por comunidades autónomas revela que Cataluña, Madrid y Andalucía concentraron la mayor parte de los puntos de recarga, sumando en conjunto prácticamente el 49 % de la red nacional. Al incorporar los datos correspondientes a la Comunidad Valenciana, el porcentaje se eleva hasta el 60 %, lo que indica una distribución desigual y una mayor concentración de infraestructuras en estas regiones. Tal como consignó EFECOM, este patrón subraya la consolidación de la tendencia hacia la instalación de estaciones de alta potencia, sobre todo en vías interurbanas.

Aedive puntualizó además que se mantiene el dinamismo en el sector, destacado por la progresiva expansión y modernización de la red pública disponible. Esta evolución responde a los requerimientos de los usuarios de vehículos eléctricos, quienes buscan mayores facilidades y tiempos de carga reducidos para sus desplazamientos, especialmente fuera de los entornos urbanos. El medio EFECOM destacó que el avance de la infraestructura persigue, entre otros objetivos, acompañar el ritmo de matriculación de automóviles eléctricos y favorecer el cumplimiento de los compromisos vigentes en cuanto a reducción de emisiones y transición ecológica.

El incremento de las unidades de alta potencia permite reducir los tiempos de espera para la recarga, beneficiando tanto a particulares como a empresas y flotas profesionales. Según publicó EFECOM, este fenómeno contribuye a consolidar la movilidad eléctrica como una alternativa viable para trayectos de larga distancia y fomenta la confianza de nuevos usuarios en este tipo de tecnologías.

Por otra parte, la información facilitada por Aedive y difundida por EFECOM pone de manifiesto la importancia de la colaboración entre los distintos operadores de recarga y las administraciones autonómicas y locales para mantener el impulso de la red. El ritmo de instalación de nuevos puntos y la mejora tecnológica de los existentes constituyen elementos centrales para garantizar el acceso efectivo y equitativo a la infraestructura en todo el territorio.

Aedive también señaló a través de EFECOM que la distribución territorial de las nuevas estaciones responde tanto a las necesidades del mercado como a la disponibilidad de redes eléctricas capaces de soportar cargas de alta potencia. Este aspecto resulta clave para el despliegue futuro y el cumplimiento de objetivos nacionales e internacionales en materia de movilidad sostenible.

En esta línea, la información de EFECOM recogió que España se mantiene en sintonía con los compromisos europeos para la expansión de infraestructuras de recarga, lo que implica retos logísticos y de inversión continua para seguir aumentando la cobertura y mejorar la experiencia de los usuarios. El avance constatado durante 2025 refleja el esfuerzo conjunto de los operadores y de diferentes niveles de la administración para facilitar la transición hacia vehículos cero emisiones.

El reporte de Aedive, elaborado a partir de los datos suministrados por los operadores nacionales de recarga y difundido por EFECOM, cierra el año situando a la infraestructura de recarga pública española en un escenario de crecimiento sostenido, con perspectivas de continuar incrementándose conforme se desplieguen nuevas tecnologías y se afiance la demanda de electromovilidad en el país.