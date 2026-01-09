La jueza cita a Cerdán el 5 de febrero por presuntamente faltar a la verdad en la comisión del 'caso Koldo' en el Senado

La resolución judicial indica que un archivo de la querella contra Santos Cerdán sería prematuro, ya que, según la magistrada, se observa una diferencia evidente y explícita entre el testimonio prestado por el exsecretario de Organización del PSOE y los hechos verificados en la investigación. El asunto principal es la citación judicial de Cerdán, quien deberá acudir como imputado el 5 de febrero por la sospecha de falso testimonio durante su comparecencia en la comisión de investigación del Senado sobre el conocido como ‘caso Koldo’.

De acuerdo con Europa Press, el Juzgado de Instrucción Número 24 de Madrid ha llamado a declarar a Cerdán a las 11:00 horas del 5 de febrero. El expediente judicial resalta la decisión tomada por la instructora en octubre pasado, cuando abrió diligencias a raíz de una querella presentada por la organización Hazte Oír. Este paso procesal llega tras analizar la intervención de Cerdán el 30 de abril de 2024 ante el Senado, en la que se desvinculó del exasesor ministerial Koldo García.

Según consignó Europa Press, la juez argumenta que Cerdán supuestamente “faltó sustancialmente a la verdad”, al existir indicios de una “desviación clara entre la narración del compareciente y la realidad material por la que fue interrogado”. El análisis judicial se apoya en un informe elaborado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, el cual habría detectado inconsistencias entre las afirmaciones de Cerdán y los hechos documentados.

El proceso detalla que las preguntas formuladas durante la comisión de investigación se centraron en determinar si existieron contactos entre Cerdán y Koldo García, si Cerdán conocía actividades lucrativas de intermediación realizadas por García en la adquisición de mascarillas, si dio instrucciones que permitieran beneficiar a determinadas empresas mediante esa intermediación y si mantuvo vínculos empresariales directos o indirectos, ya sea personalmente o a través de terceros o sociedades interpuestas.

Los registros del interrogatorio recogidos por Europa Press muestran que Cerdán negó enfáticamente cada uno de estos puntos, manifestando “No, a todas las preguntas”, según la documentación judicial. No obstante, el informe de la UCO—y como expone la misma jueza en la instrucción—contradice esas negativas al señalar que existieron contactos entre ambos durante el periodo de 2021 a 2023, y que Cerdán habría tenido conocimiento y participación en las operaciones investigadas relacionadas con la adquisición de material sanitario, llegando presuntamente a dar instrucciones y mantener relaciones empresariales con García, incluso por vías indirectas.

La magistrada, en la diligencia recogida por Europa Press, recalca que el informe policial aporta elementos suficientes para justificar la continuación de la investigación. Insiste en que la desviación entre la versión ofrecida por Cerdán y la información obtenida por la Guardia Civil “resultaría patente y manifiesta”, estimando prematuro archivar la querella con los datos presentes.

En el trasfondo del procedimiento se ubica la investigación sobre la gestión y las adjudicaciones de contratos para la adquisición de suministros de protección frente a la covid-19, que involucra a Koldo García y varias empresas proveedoras. La comparecencia de Cerdán en la comisión del Senado formó parte de los esfuerzos por esclarecer la red de contactos y decisiones que permitieron esas contrataciones, y su testimonio fue analizado exhaustivamente por los investigadores.

El expediente judicial atribuye la apertura de diligencias a la existencia de una queja formalizada por Hazte Oír, entidad que, tras acceder a los informes policiales y a la grabación de la comisión, solicitó formalmente que se determinase si Cerdán, bajo juramento, incurrió en un posible delito de falso testimonio previsto en la ley española. Europa Press informa que la jueza ha validado estas dudas, al menos provisionalmente, y por eso decidió citar a Cerdán como investigado.

La citación del antiguo dirigente socialista está programada en la sede judicial madrileña, donde tendrá la oportunidad de exponer su defensa ante los indicios en su contra. La investigación busca determinar si el testimonio ofrecido en sede parlamentaria por el ya ex secretario de Organización del PSOE guardaba correspondencia con los hechos contrastados o si, por el contrario, se produjo una ocultación deliberada que pudiera implicar responsabilidades penales.

Europa Press explica que son varios los elementos que permitieron a la magistrada observar esa “desviación patente y manifiesta” en el relato de Cerdán, refiriéndose especialmente a la documentación interna de la Guardia Civil y a la secuencia de comunicaciones y operaciones empresariales que protagoniza el caso. El procedimiento abierto por el juzgado madrileño continuará a partir de la declaración prevista, en la que se espera que Cerdán responda a las acusaciones y a los detalles producidos por la investigación policial.