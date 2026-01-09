Fallece Uliana Semenova, la gigante soviética que revolucionó el baloncesto femenino

El reconocimiento a la trayectoria de Uliana Semenova alcanzó dimensiones internacionales, siendo admitida en 2007 en el Salón de la Fama de la FIBA como la primera jugadora no nacida en Estados Unidos en figurar en esa institución. Semenova, nacida en Zarasay el 9 de marzo de 1952, falleció a los 73 años, dejando un legado único en el baloncesto femenino. Según informó la agencia EFE, la exjugadora letona revolucionó el deporte con su presencia en la cancha y una carrera marcada por títulos y reconocimientos.

Durante las décadas de 1970 y 1980, Semenova se destacó por sus 2,13 metros de altura, lo que, sumado a su capacidad atlética, le permitió dominar tanto la liga soviética como las principales competiciones internacionales. De acuerdo con EFE, la Federación de Baloncesto de Letonia anunció el fallecimiento de la deportista, resaltando el impacto irrepetible que tuvo en la disciplina. Semenova fue elegida mejor deportista letona en doce ocasiones y fue distinguida con el premio a la Trayectoria Deportiva en 2007.

La FIBA la describió como la jugadora "más determinante de la historia del baloncesto femenino mundial", subrayando cómo su estatura y constitución corporal, combinadas con habilidad y destreza, la convirtieron en "una máquina imparable cuando saltaba a la cancha con la todopoderosa selección de la URSS", según consignó EFE. Esa supremacía se tradujo en una colección de títulos sin precedentes: dos medallas de oro olímpicas junto al equipo nacional soviético —Montreal 1976 y Moscú 1980— así como tres títulos mundiales, obtenidos en 1971, 1975 y 1983, y diez campeonatos europeos consecutivos entre 1968 y 1985.

La huella de Semenova en los clubes también resultó contundente. El medio EFE detalló que con el TTT Daugawa Riga ganó once campeonatos de Europa entre 1968 y 1982, quince títulos de liga y una Copa Ronchetti en 1987. Su debut en el equipo absoluto de la URSS ocurrió cuando tenía 16 años, y vistió la camiseta nacional durante dieciocho temporadas, totalizando aproximadamente 700 partidos internacionales.

En la campaña 1987-88, Uliana Semenova forjó un hito al cruzar las fronteras soviéticas para jugar profesionalmente en el exterior, fichando en el Tintoretto de Getafe, España, tras extensas negociaciones que duraron cinco meses y el pago de cuatro millones de pesetas (24.000 euros). Durante ese periodo, el equipo madrileño alcanzó el subcampeonato de liga con Semenova como pívot titular. Posteriormente, jugó la segunda mitad de la temporada 1988-89 en el cuadro francés Valenciennes D'Orchies, donde completó su carrera profesional antes de regresar a Letonia para asumir cargos directivos en la sección de baloncesto y la vicepresidencia del Comité Olímpico nacional.

EFE informó que, al igual que el legendario pívot Vladímir Tkachenko en el cuadro masculino de la URSS, Semenova redefinió los estándares en el rango femenino, estableciéndose como referente e inspiración para diversas generaciones de jugadoras. La Federación Española de Baloncesto (FEB) incluyó a la exjugadora letona en su Salón de Leyendas en 2022, valorando su legado e influencia en el crecimiento de la disciplina dentro y fuera de Europa. El comunicado de la FEB resaltó: "Dejó un recuerdo imborrable" en el entorno del baloncesto internacional.

Semenova convivió durante su vida con la acromegalia, una afección derivada de un exceso de la hormona del crecimiento que acarrea complicaciones óseas y articulares, intensificadas por su peso de 135 kilos. Esta condición marcó buena parte de su vida deportiva, aunque no le impidió mantener un nivel competitivo que la condujo a los máximos laureles colectivos e individuales.

Las muestras de reconocimiento y condolencias se sucedieron tras su muerte. La FIBA enfatizó: "Será profundamente extrañada, pero nunca olvidada, por haber dejado una huella en el baloncesto como muy pocas personas lo han hecho", y calificó su legado como "posiblemente único y poco probable de repetirse". Desde Letonia, autoridades como el presidente Edgars Rinkevics expresaron su pesar. Rinkevics publicó: "Letonia ha sufrido otra gran pérdida: el fallecimiento de la leyenda del deporte Uliana Semenova. La chica de oro del baloncesto olímpico, mundial y europeo, una persona muy cálida y servicial. Nuestro más sentido pésame a la familia, colegas y aficionados de Uliana". La primera ministra, Evika Siliņa, también la evocó como "una deportista excepcional que llevó con orgullo el nombre de Letonia por todo el mundo e inspiró a varias generaciones a creer en sus propias fuerzas y en su país", según citó EFE.

El paso de Uliana Semenova por el baloncesto se extendió por más de dos décadas y abarcó un ciclo de hegemonía difícilmente igualable. El medio EFE detalló que del total de éxitos conseguidos por su país en ese periodo, Semenova fue protagonista directa, consolidándose como la jugadora con más títulos en la historia de la disciplina. Su contribución institucional continuó después de su retiro, colaborando en la gestión y promoción del deporte en Letonia. La noticia de su fallecimiento suscitó tributos de organismos deportivos, federaciones y personalidades del mundo del deporte, quienes han remarcado el alcance de su figura a nivel mundial.