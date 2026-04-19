La Feria de Abril de Sevilla, una ciudad efímera que recibirá tres millones de visitas

Natalia Ríos Orelogio

Sevilla, 19 abr (EFE).- Para quien nunca la ha vivido, la Feria de Abril de Sevilla puede parecer un escenario de otro tiempo: calles de albero, farolillos de colores, caballos, música y casetas que no cierran hasta la madrugada, una ciudad efímera que ya está preparada para recibir desde la medianoche del lunes y durante seis días a tres millones de visitas.

Pero la edición de 2026, que comienza en la medianoche de este lunes, muestra que, bajo esa imagen tradicional, se esconde un evento altamente organizado, tecnológico y preparado.

Cada primavera, Sevilla levanta una ciudad provisional en el barrio de Los Remedios. Más de mil casetas, calles perfectamente trazadas y una gran portada iluminada con más de 28.000 bombillas convierten el recinto en el epicentro social de la ciudad entre el 21 y el 26 de abril.

La portada de este año combina referentes arquitectónicos de la ciudad, entre ellos el Pabellón de Portugal de la Expo del 29 y elementos del Cenador de Carlos V del Real Alcázar, logrando una altura de 40 metros.

Todo comienza con el “alumbrao” a medianoche tras la tradicional cena del pescaíto. Desde ese momento, la actividad es prácticamente ininterrumpida. Aunque el visitante puede ver, sobre todo, baile, música y trajes de flamenca, detrás hay una compleja red de servicios que este año se refuerza con una inversión de 4,5 millones de euros.

Este año, la calle de Pepe Luis Vázquez abre paso entre casetas para conectar directamente con la avenida Juan Pablo II, para facilitar el tránsito durante estos días en los que Sevilla multiplica su población en el entorno del Real.

Para afrontarlo, el transporte público se refuerza con 1,7 millones de plazas, lanzaderas casi continuas y, como novedad, un tranvibús que conecta zonas alejadas con el recinto.

Además, una aplicación móvil permitirá, por primera vez, consultar qué zonas están más llenas en tiempo real, un aspecto clave para quienes no conocen el terreno.

En la Feria de Abril se despliega un gran dispositivo de seguridad con más de mil policías locales y la incorporación del nuevo Grupo de Acción y Reacción. También se refuerza la atención a menores con agentes tutores.

Este año, además, se incorporan 33 cámaras inteligentes capaces de medir la afluencia de público y detectar incidentes en tiempo real. Para el visitante, esto se traduce en una sensación de control en un entorno que, a simple vista, puede parecer caótico.

La Feria amplía también su mirada social con puntos seguros para mujeres y personas LGTBIQ+, que funcionarán como lugares de atención y sensibilización frente a situaciones de riesgo.

El corazón de la Feria está en las casetas, espacios donde se come, se baila y se socializa. Muchas son privadas, pero también hay opciones públicas para quienes llegan por primera vez.

Durante el día predominan los encuentros tranquilos y el paseo de caballos; por la noche, el ambiente se intensifica hasta bien entrada la madrugada.

Más allá del ocio y el espectáculo, la trastienda de la Feria despliega un engranaje invisible: hospital de campaña, equipos sanitarios móviles, control veterinario para los caballos o inspecciones alimentarias permanentes.

El conjunto del dispositivo municipal supera los 3.000 trabajadores e incluye servicios esenciales como bomberos, Protección Civil y limpieza. Lipasam desplegará casi 600 operarios y más de un centenar de vehículos, reforzando la recogida selectiva con campañas informativas y reparto de material, para reducir residuos en uno de los eventos más intensos del año.

Llega la hora de preparar el traje, el abanico y los espartos para seis días intensos y calurosos -por encima de los 28 grados- con picos que pueden superar los 35 grados. Cuando el sol cae y el recinto se ilumina, la feria alcanza su mayor intensidad de público.

Para quien llega por primera vez, Sevilla no solo celebra: se reinventa como una ciudad capaz de organizar, cada año, uno de los eventos culturales más complejos y singulares de España. EFE

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