Calella (Barcelona) se concentra contra la agresión a 2 mujeres, una en muerte cerebral

El ayuntamiento local ha convocado un acto de condena tras una brutal agresión doméstica que dejó a una de las víctimas en muerte cerebral y a la otra en estado crítico, mientras la policía sigue buscando al presunto autor

El evento incluirá la lectura de un manifiesto y la intervención del alcalde Marc Buch en la plaza del Ayuntamiento de Calella, tal como anunció esta institución en su perfil oficial en la red social X respecto a la convocatoria ciudadana. Según detalló la agencia EFE, el Ayuntamiento de Calella ha llamado a la población local a manifestarse este viernes a las 20:00 horas en rechazo a una agresión violenta sufrida por dos mujeres, una de las cuales se mantiene en estado de muerte cerebral y la otra permanece ingresada en estado muy grave.

Las autoridades municipales han informado a EFE que la agresión tuvo lugar el jueves alrededor de las 15:00 en el domicilio donde residían las víctimas. El presunto agresor, pareja de una de las mujeres afectadas, continúa a la fuga, ya que los Mossos d'Esquadra no han logrado su localización hasta el momento. El Área de Investigación Criminal de la Región Metropolitana Norte de la policía catalana dirige las pesquisas para esclarecer los hechos y proceder a la detención del responsable.

El acto de condena en la plaza del Ayuntamiento está previsto como una respuesta de la ciudadanía y las instituciones públicas frente a la violencia machista, informaron desde el consistorio a EFE. En el transcurso del evento se espera la lectura de un manifiesto institucional y una intervención del alcalde, en representación del gobierno local y del conjunto de la población de Calella.

Según el reporte de los Mossos d'Esquadra referido por EFE, el violento suceso desembocó en el ingreso hospitalario de las dos víctimas. Mientras la pareja del supuesto agresor presenta un cuadro clínico de muerte cerebral, su madre se encuentra hospitalizada en estado muy grave, de acuerdo con fuentes policiales y municipales.

El despliegue policial permanece activo para dar con el paradero del sospechoso, cuyo paradero sigue desconocido. El Área de Investigación Criminal prosigue con las actuaciones necesarias para recopilar pruebas y ofrecer apoyo a los familiares de las víctimas. EFE recogió que el Ayuntamiento, a lo largo del día, actualizó la información a través de canales oficiales y reiteró la convocatoria al acto público como muestra de repulsa ante lo sucedido.

La concentración prevista busca servir de escenario para que la sociedad exprese su rechazo contra la agresión y muestre solidaridad con las afectadas y sus familias, indicaron portavoces del consistorio a la agencia de noticias. Las autoridades locales y la policía catalana continúan colaborando estrechamente para avanzar en las pesquisas y garantizar que se haga justicia en este caso.

Desde la administración municipal subrayaron a EFE la importancia de la implicación vecinal en este tipo de movilizaciones como forma de hacer patente el apoyo institucional y social a las víctimas de la violencia de género y reivindicar la protección de los derechos fundamentales. Mientras tanto, los Mossos d'Esquadra han incrementado su presencia en la zona y mantienen abiertas todas las líneas de investigación en busca del presunto responsable de los hechos.

La respuesta institucional incluye la coordinación permanente entre los cuerpos policiales y el Ayuntamiento, quienes informaron a EFE que la prioridad en estos momentos sigue siendo la localización del sospechoso y la asistencia integral a las víctimas y sus allegados. El caso ha causado conmoción en la localidad de Calella y ha motivado la rápida reacción de las autoridades y la ciudadanía.

