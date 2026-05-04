Sánchez elogia a Garaikoetxea por su contribución a la libertad en Euskadi y en España

Madrid, 4 may (EFE).- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha elogiado al exlehendakari Carlos Garaikoetxea, fallecido este lunes a los 87 años, por su contribución a la libertad en Euskadi y España.

"Hoy decimos adiós a Carlos Garaikoetxea, una figura fundamental que contribuyó de forma decisiva como lehendakari a la consolidación de la libertad en Euskadi y en España", ha comentado Sánchez en la red social X.

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En su mensaje, publicado este lunes por la noche, el presidente del Gobierno ha expresado también su "cariño" para la familia y amigos de Garaikoetxea, "y a todo el pueblo vasco".

El exlehendakari Carlos Garaikoetxea, el primer presidente vasco tras la promulgación del Estatuto de Gernika, ha fallecido este lunes a los 87 años en Pamplona, han confirmado a EFE fuentes próximas a su familia. EFE

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