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Achille Polonara se retira del baloncesto

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Roma, 4 may (EFE).- El italiano Achille Polonara, jugador del Dinamo Sassari que padece leucemia mieloide y que estuvo 10 días en coma en octubre de 2025 tras someterse a un trasplante de médula, anunció este lunes su retirada del baloncesto al considerar que "ya no será el jugador de antes".

"Ojalá que este momento no hubiera llegado nunca. Lo he intentado, retomando los entrenamientos individuales, pero entiendo que ha llegado el momento de decir basta al baloncesto profesional porque ya no seré el jugador de antes y quiero que me recordéis por lo que era. Te echaré de menos", publicó el jugador, de 34 años, en sus redes sociales.

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El internacional italiano, exjugador del Baskonia y Virtus Bolonia, entre otros, agradeció a los entrenadores, compañeros y staff médico por hacerle sentir "un buen jugador, pero sobre todo un hombre".

"Gracias a quienes me han insultado en las redes sociales y en los pabellones, ¡habéis sido mi fuerza!", agregó.

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El internacional italiano anunció el pasado mes de marzo que había avanzado en su recuperación al volver a entrenar en una pista, pero este lunes comunicó que, pese a sus esfuerzos, tendrá que abandonar el baloncesto.

Polonara no juega desde el pasado 2 de junio de 2025, con la camiseta del Bolonia. Después, le fue diagnosticada una leucemia mieloide que le obligó a someterse a un transplante de médula.

Recibió en septiembre la médula de una mujer estadounidense compatible al 90%, pero sufrió un trombo que hizo peligrar su vida durante diez días en los que estuvo en coma un mes después del trasplante, cuando atisbaba el alta médica del Hospital Sant'Orsola de Bolonia.

Pese a su enfermedad, el ala-pívot, que terminó su contrato con el Virtus Bolonia en verano de 2025, firmó por el Dinamo Sassari, en el que ya militó entre 2017 y 2019.

Polonara vivió en diciembre uno de los momentos más emocionantes de su carrera deportiva al ser uno de los primeros portadores de la antorcha olímpica de los Juegos Olímpicos de Milán-Cortina 2026.

El ala-pívot fue también operado en octubre de 2023 para que le extirpasen una neoplasia testicular. En esa ocasión se recuperó rápidamente y reapareció menos de dos meses después. EFE

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EFE

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