El chileno Alexis Sánchez da la victoria al Sevilla con su cuarto gol en La Liga

Madrid, 4 may (EFE).- El delantero chileno del Sevilla Alexis Sánchez marcó el único gol que le dio la victoria al conjunto sevillista ante la Real Sociedad por 1 a 0 y anotó su cuarto tanto en La Liga esta temporada.
El delantero chileno ayudó al equipo con un gol al inicio de la segunda parte, en el minuto cincuenta gracias al pase de su compañero de posición, el francés Neal Maupay.
Con esta victoria, el Sevilla consiguió tres puntos necesarios para coger aire y se colocó en la decimoséptima posición con treinta y siete puntos a tan solo uno por encima del descenso.
Alexis Sánchez sumó así su cuarto gol en La Liga esta temporada y fue designado como el mejor jugador del partido, los mismos que su compañero de equipo Isaac Romero, mientras que el delantero del Real Madrid Kilian Mbappé continúa líder en la clasificación con 24 goles, a pesar de estar lesionado.
-- Clasificación tras 34 jornadas:
- Con 24 goles: Mbappé (FRA) (8p) (Real Madrid).
- Con 21 goles: Muriqi (KOS) (4p) (Mallorca).
- Con 16 goles: Lamine Yamal (1p) (Barcelona); Budimir (CRO) (5p) (Osasuna); Oyarzabal (5p) (Real Sociedad).
- Con 15 goles: Ferran Torres (Barcelona); Vínicius (BRA) (3P) (Real Madrid).
- Con 13 goles: Lewandowski (POL) (1p) (Barcelona); Borja Iglesias (4p) (Celta).
- Con 12 goles: Sorloth (NOR) (Atlético de Madrid).
- Con 11 goles: Lucas Boyé (ARG) (3p) (Alavés); Raphinha (BRA) (3p) (Barcelona); Mikautadze (GEO) (Villarreal).
- Con 10 goles: Toni Martínez (Alavés); 'Cucho' Hernández (COL) (1p) (Betis); De Frutos (Rayo Vallecano); Moleiro (Villarreal).
- Con 9 goles: Guruzeta (1p) (Athletic); André Silva (POR) (2p) (Elche); Vanat (UKR) (2p) (Girona); Espí (Levante); Viñas (1p) (Oviedo); Hugo Duro (1p) (Valencia); Gerard Moreno (2p) (Villarreal).
- Con 8 goles: Julián Álvarez (ARG) (2p) (Atlético de Madrid); Ez Abde (MAR) (Betis); Rafa Mir (1p) (Elche); Guedes (POR) (Real Sociedad); Akor Adams (NGR) (2p) (Sevilla).
- Con 7 goles: Griezmann (FRA) (Atlético de Madrid); Dani Olmo y Rashford (ING) (Barcelona); Antony (BRA) (Betis); Jutglá (Celta); Iván Romero (Levante); Samu Costa (POR) (Mallorca); Pépé (CIV) (Villarreal).
- Con 6 goles: Robert Navarro y Nico Williams (1p) (Athletic); Fermín (Barcelona); Fornals (Betis); Pere Milla y Kike García (1p) (Espanyol); Arambarri (URU) (2p) (Getafe); Tsygankov (UKR) (Girona); Etta Eyong (CMR) (1 con el Villarreal) (Levante); Ilyas Chaira (Oviedo); Oskarsson (ISL) y Brais Méndez (1p) (Real Sociedad); Ramazani (BEL) (1p) (Valencia); Buchanan (CAN) (Villarreal).
- Con 5 goles: Nico González (ARG) (Atlético de Madrid); Iago Aspas (2p) (Celta); Álvaro Rodríguez (URU) (Elche); Carlos Romero y Roberto (1p) (Espanyol); Ounahi (1p) (MAR) (Girona); Víctor Muñoz (Osasuna); Fede Valverde (URU) (Real Madrid); Djibril Sow (SUI) (Sevilla).
- Con 4 goles: Carlos Vicente (3p) (Alavés); Sancet (2p) (Athletic); Ruibal (Betis); Swedberg (SUE) y Hugo Álvarez (Celta); Germán Valera (Elche); Borja Mayoral y Satriano (URU) (Getafe); Reina (MAR) (Oviedo); Álvaro García (Rayo Vallecano); Gonzalo, Güler (TUR) y Bellingham (ING) (Real Madrid); Carlos Soler (Real Sociedad); Isaac y Alexis Sánchez (CHI) (1p) (Sevilla); Pape Gueye (SEN) (Villarreal).
- Con 3 goles: Almada (ARG) y Giuliano Simeone (ARG) (Atlético de Madrid); Araujo (URU) (Barcelona); Bakambu (CGO) (Betis); Cabrera (URU) (Espanyol); Liso y Luis Vázquez (ARG) (Getafe); Joel Roca y Stuani (URU) (2p) (Girona); Losada (Levante); Pablo Torre (Mallorca); Isi (2p) y Camello (Rayo Vallecano); Barrenetxea y Sucic (CRO) (Real Sociedad); Vargas (SUI) (1p) (Sevilla); Danjuma (NED), Sadiq (NIG) y Diego López (Valencia); Comesaña (Villarreal).
- Con 2 goles: Tenaglia (ARG) y Antonio Blanco (Alavés); Berenguer, Paredes, Iñaki Williams (1p) y Jauregizar (Athletic); Álex Baena, Lookman (NIG) , Gallagher (ING), Nahuel Molina (ARG) y Koke (Atlético de Madrid); Marc Bernal y Pedri (Barcelona); Bellerín y Lo Celso (ARG) (Betis); Pablo Durán, Carreira, Javi Rueda (Celta); Febas y Martim Neto (POR) (Elche); Puado (1p) y Pol Lozano (Espanyol); Mario Martín (Getafe); Lemar (FRA) (Girona); Dela (1p) (Levante); Pablo Torre, Virgili y Manu Morlanes (Mallorca); Rubén García y Catena (Osasuna); Rondón (VEN) (Oviedo); Mendy (SEN), Alemao (BRA), 'Pacha' Espino (URU), Pathé Ciss (SEN), Fran Pérez y Nteka (ANG) (Rayo Vallecano); Asencio, Huijsen, Militao (BRA) y Carreras (Real Madrid); Take Kubo (JPN) (Real Sociedad); Maupay (FRA), Peque y Gudelj (SRB) (Sevilla); Comert (TUR), Pepelu (1p), Guido Rodríguez (ARG) y Luis Rioja (Valencia); Oluwaseyi (CAN), Alfon y Ayoze Pérez (Villarreal).
- Con 1 gol: Ibrahim Diabate (CIV), Denis Suárez, Guevara, Rebbach (ALG), Ángel Pérez y Pablo Ibáñez (Alavés); Unai Gómez, Maroan, Galarreta, Vivian, Nico Serrano y Rego (Athletic); Iker Luque, Miguel Cubo, Barrios, Boñar y Le Normand (Atlético de Madrid); Roony Bardghji (SUE), Eric García, Koundé (FRA), Joao Cancelo (POR); Frenkie de Jong (NED) y Pau Cubarsí (Barcelona); Rodrigo Riquelme, Diego Llorente, Bartra, Valentín Gómez (ARG), Chimy Ávila (ARG), Álvaro Fidalgo, Marc Roca y Altimira (Betis); Bryan Zaragoza, Mingueza, Román, Ilaix Moriba, Fer López, Jutglá y Marcos Alonso (Celta); Rodrigo Mendoza, Affenbruger (AUT), Pedrosa, John Donald, Diang, Adam, Bigas, Gonzalo Villar, Marc Aguado, Tete Morente, Cepeda (CHI) y Héctor Fort (Elche); Miguel Rubio, Roberto, Dolan (ING), Jofre, Terrats, Edu Expósito, Pickel (CON) (Espanyol); Uche (NGR), Duarte, Juanmi, Kiko Femenía y Juan Iglesias (Getafe); Arnau, Witsel (BEL), Hugo Rincón, Echeverri (ARG), Vitor Reis (BRA) y Fran Beltrán (Girona): Toljan (GER), Morales (1p), Arriaga (HON), Koyalipou (RCA), Manu Sánchez, Carlos Álvarez, Matturro (URU), Olasagasti, Elgezabal y Pablo Martínez (Levante); Mateu Morey, Asano (JPN), Mascarell, Pablo Maffeo (ARG), Sergi Darder (Mallorca); Rosier (FRA), Iker Benito, Bretones, Osambela, Kike Barja y Boyomo (CMR) (Osasuna); Dendoncker (BEL), Eric Bailly (CIV) Ilic (SRB), Costas y Carmo (Oviedo); Lejeune (FRA), Chavarría y Óscar Valentín (Rayo Vallecano); Fran García, Mastantuono (ARG), Rodrygo (BRA), Rüdiger (ALE), Tchouameni (FRA) y Camavinga (FRA) (Real Madrid); Caleta Car (CRO), Jon Martín, Odriozola, Aramburu y Gorrotxategi (Real Sociedad); Lukebakio (BEL), Agoumé (FRA), Chidera Ejuke (NIG), Sergi Cardona, Batista Mendy (FRA), Carmona, Oso, Kike Salas (Sevilla); Diakhaby (FRA), Santamaria (FRA), Gayà, Lucas Beltrán, Javi Guerra (Valencia); Mouriño (URU), Rafa Marín, Pedraza y Solomon (ISR) (Villarreal).
- En propia meta: Elgezabal (Levante, contra Barcelona); Juan Iglesias (Getafe, contra Sevilla); Bartra (Betis, contra Athletic); Berenguer (Athletic, contra Alavés); Cabrera (Espanyol, contra el Sevilla); Álex Remiro (Real Sociedad, contra Betis); Starfelt (Celta, contra Atlético de Madrid); Dela (Levante, contra Atlético de Madrid); Domingos Duarte (Getafe, contra Atlético de Madrid); Tárrega (Valencia, contra Sevilla); Maffeo (Mallorca, contra Elche); Copete (Valencia, contra Espanyol); Jozhua Vertrouwd (Rayo Vallecano, contra Osasuna); David López (Mallorca, contra Atlético de Madrid); Jose Salinas (Espanyol contra Villarreal); Vitor Reis (Girona, contra Celta); Rafa Marín (Villarreal, contra Alavés); Manuel Ángel (Real Madrid, contra Elche); Pau Navarro (Villarreal, contra Girona); Sivera (Alavés, contra Real Sociedad); Caleta-Car (Real Sociedad, contra Alavés); Gorotxategi (Real Sociedad, contra Getafe). EFE
