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La vivienda y el empleo centran las primeras tensiones en el debate electoral para el 17M

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Sevilla, 4 may (EFE).- Las medidas para mejorar el acceso a la vivienda han originado las primeras tensiones en el debate electoral en RTVE entre los cinco candidatos con representación en el Parlamento andaluz cuando el candidato de Vox, Manuel Gavira, ha vinculado la falta de casas en la comunidad con el aumento de la inmigración.

"Estoy seguro de que los demás candidatos podrían responder el porqué cualquier inmigrante que acaba de llegar tiene prioridad sobre un andaluz" en la vivienda, ha señalado Gavira, quien ha defendido la 'prioridad nacional' para la comunidad.

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El candidato de Adelante Andalucía, José Ignacio García, ha respondido el primero: "Eso no es verdad. ¿Está pretendiendo engañarnos y decirnos que la gente no tiene vivienda porque ha llegado un chaval de Senegal? Además de mentirosos son malas personas". El líder de izquierdas ha propuesto que los vecinos tengan "prioridad" en las viviendas sobre los "fondos de inversión".

La candidata del PSOE, María Jesús Montero, ha señalado que, pese a que la economía crece, "los jóvenes no pueden acceder a la vivienda" porque "para el PP de Moreno Bonilla la sanidad y la vivienda son un negocio". La socialista ha propuesto financiar el 20 % del precio de la vivienda y ampliar hasta 400 euros las ayudas al alquiler.

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El presidente de la Junta y candidato del PP, Juanma Moreno, ha entrado en el asunto de la vivienda para defender que "cuando llegó María Jesús Montero al Gobierno de Pedro Sánchez la vivienda era el problema número 13 de los ciudadanos y ahora es el primero" y ha explicado que su Ejecutivo ha "cuadruplicado la construcción de viviendas protegidas".

El candidato de Por Andalucía, Antonio Maíllo, ha desmentido el compromiso del PP de Moreno con la vivienda y ha indicado que hay alquileres de 1.300 euros que no son compatibles con los sueldos medios de 1.500 que se cobran en la comunidad. "Dice que es un problemón sin hacer nada y se niega a aplicar la Ley de Vivienda estatal, nos toma el pelo con VPO que cuestan 350.000 euros.

El bloque sobre economía ha tenido otros momentos de alta tensión, como cuando el candidato de Adelante Andalucía ha acusado a Moreno de "gobernar para los fondos de inversión", a lo que el popular ha respondido "y usted para los anticapitalistas", lo que ha encontrado un "sí" desde el atril del líder de Adelante.

Mientras Vox ha señalado la importancia del campo, Por Andalucía ha planteado la necesidad de un plan de empleo activo y el PSOE ha acusado a Moreno de "esconderse detrás de Pedro Sánchez" para no hablar de los problemas de Andalucía o de su gestión al frente de la Junta.

La cuestión de los impuestos ha sido otro de los momentos clave del primer bloque, donde García ha señalado que Moreno "ahorra ocho euros del gimnasio a los andaluces, que luego tienen que sacar un seguro privado para tener sanidad por 50 o 60" y ha señalado que Vox "es muy patriota y defiende mucho el campo" hasta que "llegó el señor Trump, nos puso los aranceles y no dijeron nada". EFE

(foto)

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EFE

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