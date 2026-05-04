Una veintena de menores, varios bebés, entre los rescatados cerca de El Hierro

(Actualiza la NA1338 con más información)

La Restinga (El Hierro), 4 may (EFE).- El cayuco rescatado en la tarde de este lunes por Salvamento Marítimo a unas 34 millas al sur de La Restinga, en El Hierro, transportaba a 110 personas, entre ellas una veintena de menores, varios bebés, han informado fuentes del servicio de emergencia.

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La Salvamar Diphda ha rescatado a los ocupantes del cayuco en un operativo en el que también han participado el helicóptero Helimer 205 y la salvamar Menkalinan.

Salvamento recibió a las 16.24 horas una llamada efectuada desde la embarcación precaria solicitando ayuda y en ese momento se activó el dispositivo de rescate. EFE

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