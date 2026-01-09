Aduana de Ecuador recauda 4.351 millones de dólares en 2025, un 12 % más que en 2024

Guayaquil (Ecuador), 8 ene (EFECOM).- La recaudación aduanera en Ecuador alcanzó los 4.351 millones de dólares en 2025, lo que representó un 12 % más en comparación con 2024, según informó este jueves el Servicio Nacional de Aduana (Senae).

La institución también destacó que las importaciones no petroleras se situaron en los 23.344 millones de dólares, un 15 % más frente a la cifra de 2024; mientras que los decomisos de mercadería de contrabando crecieron en 25 %, en relación a 2024, alcanzando los 82 millones de dólares.

Dentro de esos decomisos se destaca el de cigarrillos, que, de acuerdo a Senae, alcanzaron los 12 millones de dólares.

Para la entidad, la incorporación de tecnología como la inteligencia artificial en los controles aduaneros fue de "significativa importancia" para alcanzar estas cifras en 2025.

En mayo, el Senae empezó a implementar el 'software' estadounidense Palantir, que "permitió análisis masivos e interpretación de datos, identificando los riesgos de posibles acciones ilícitas en importaciones y la correcta aplicación de aranceles".

Ecuador también puso en vigencia en junio una tasa arancelaria de 20 dólares por cada paquete pequeño que ingresa bajo el régimen denominado 'Courier 4x4', que permite importaciones personales de hasta cuatro kilogramos y un valor 'free on board' (libre a bordo) -que incluye gastos de embalaje , transporte y aduana- de un máximo de 400 dólares. EFECOM