Espana agencias

Aduana de Ecuador recauda 4.351 millones de dólares en 2025, un 12 % más que en 2024

Guardar

Guayaquil (Ecuador), 8 ene (EFECOM).- La recaudación aduanera en Ecuador alcanzó los 4.351 millones de dólares en 2025, lo que representó un 12 % más en comparación con 2024, según informó este jueves el Servicio Nacional de Aduana (Senae).

La institución también destacó que las importaciones no petroleras se situaron en los 23.344 millones de dólares, un 15 % más frente a la cifra de 2024; mientras que los decomisos de mercadería de contrabando crecieron en 25 %, en relación a 2024, alcanzando los 82 millones de dólares.

Dentro de esos decomisos se destaca el de cigarrillos, que, de acuerdo a Senae, alcanzaron los 12 millones de dólares.

Para la entidad, la incorporación de tecnología como la inteligencia artificial en los controles aduaneros fue de "significativa importancia" para alcanzar estas cifras en 2025.

En mayo, el Senae empezó a implementar el 'software' estadounidense Palantir, que "permitió análisis masivos e interpretación de datos, identificando los riesgos de posibles acciones ilícitas en importaciones y la correcta aplicación de aranceles".

Ecuador también puso en vigencia en junio una tasa arancelaria de 20 dólares por cada paquete pequeño que ingresa bajo el régimen denominado 'Courier 4x4', que permite importaciones personales de hasta cuatro kilogramos y un valor 'free on board' (libre a bordo) -que incluye gastos de embalaje , transporte y aduana- de un máximo de 400 dólares. EFECOM

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

El Charlotte ficha al español Pep Biel como jugador designado

Infobae

0-1. La Real Sociedad manda al descanso con un tanto de Brais Méndez

Infobae

Sindicalistas bloquean acceso a La Paz por el retiro del subsidio a combustible en Bolivia

Infobae

Mercosur celebra luz verde de UE para firmar el acuerdo y apunta a Asunción el 17 de enero

Infobae

Cuba concluye 2025 con una inflación interanual del 14,07 % en el mercado formal

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Pedro Sánchez habla por teléfono

Pedro Sánchez habla por teléfono con Delcy Rodríguez y Edmundo González: “España respalda una transición liderada por los venezolanos”

Albares habla con Marco Rubio tras la excarcelación de los presos españoles en Venezuela: “Además de un día de felicidad, también es un día de esperanza”

Aterrizan en Madrid los cinco españoles encarcelados en Venezuela: “Hoy es un día feliz”

La Unión Europea da luz verde a la firma del acuerdo comercial con Mercosur tras adoptar las salvaguardas agrícolas

Feijóo asegura ante la jueza de la DANA que fue un “error” decir que recibía información “en tiempo real”

ECONOMÍA

Comprobar Super Once: los números

Comprobar Super Once: los números ganadores del Sorteo 5 de este 9 enero

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 4

Pedro Sánchez reacciona al acuerdo comercial entre la UE y Mercosur con una indirecta a Trump: “No todo son aranceles, amenazas y malas noticias”

Números ganadores del Super Once del 9 enero

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 3 de las 14:00

DEPORTES

Ilia Topuria logra ganar la

Ilia Topuria logra ganar la primera batalla judicial a Giorgina Uzcategui: la Justicia desestima la petición de su exmujer

Mbappé regresa a la convocatoria del Real Madrid para la final de la Supercopa de España

El Real Madrid consigue aguantar la intensidad del Atlético y logra una victoria por la mínima en Arabia

La polémica entre el Cholo Simeone y Vinicius durante la semifinal de la Supercopa de España: “Te va a echar Florentino, ‘acordate’ de lo que te digo”

Así te hemos contado la victoria del Real Madrid ante el Atlético de Madrid en la Supercopa de España