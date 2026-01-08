Morant avanza que la nueva financiación será "buena" para todas las CCAA y emplaza a las explicaciones de Montero

La secretaria general del PSPV y ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ha avanzado que el nuevo modelo de financiación autonómica que presentará este viernes la vicepresidenta primera y titular de Hacienda, María Jesús Montero, será "bueno" para "todas" las comunidades autónomas y ha prometido que todas ellas estarán "en mejor lugar" que con el actual. En cualquier caso, ha emplazado a las explicaciones de Montero y ha avanzado que esta detallará la nueva propuesta "con todo lujo de detalles".

De este modo ha valorado, en declaraciones a los medios este jueves por la tarde en Paiporta (Valencia) antes de presidir la Ejecutiva del PSPV, el anuncio que ha realizado el presidente de ERC, Oriol Junqueras, tras reunirse con el líder del Ejecutivo, Pedro Sánchez, del acuerdo al que ha llegado con el Gobierno en materia de financiación para Cataluña que supondrá 4.700 millones de euros más para su comunidad, con un incremento de su capacidad presupuestaria de un 12%, y el reconocimiento del principio de ordinalidad.

Morant ha esgrimido que sobre el nuevo modelo no va a poder "adelantar más de lo que ya se ha adelantado" y ha enmarcado el encuentro entre Sánchez y Junqueras en "la normalidad que requiere la política del diálogo" para "la búsqueda de soluciones y consensos".

Dicho esto, ha apuntado que Esquerra Republicana llegó a un "preacuerdo" para abordar el sistema de financiación autonómica "para Cataluña y para el resto de España" con el fin de sacar adelante la investidura de Sánchez que ahora "se materializa".

Y ha emplazado a este viernes 9 de enero, día en que la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, presentará el nuevo modelo de financiación autonómica que, según han trasladado fuentes gubernamentales, va a "garantizar más recursos para todas las comunidades" y no solo a Cataluña. "Mañana nos contará a todos que ese modelo de financiación es bueno para todas las comunidades autónomas y, por supuesto, también será bueno para la Comunitat Valenciana", ha garantizado Morant.

"EL PRINCIPAL IMPEDIMENTO ERA 'GÉNOVA'"

Así, la también ministra de Ciencia, Innovación y Universidades ha celebrado que "por fin tendremos un modelo de financiación propuesto por un presidente socialista después de 13 años" de que caducara el modelo actual, momento en que "gobernaba con mayoría absoluta el PP" y "no lo quiso cambiar". "Siempre hemos dicho que el principal impedimento para cambiar el modelo era 'Génova'", ha sostenido.

En este punto, ha reivindicado que ahora habrá un modelo encima de la mesa que será "beneficioso para las comunidades autónomas, para todas, que cubrirá las necesidades para que apuesten por el Estado de bienestar", la educación o la sanidad pública, cuestiones que están "transferidas a las CCAA" y que "requieren recursos".

"Somos un Gobierno que hemos transferido, en comparación con el gobierno anterior del PP, 300.000 millones de euros más a las CCAA precisamente para fortalecer el Estado de bienestar y lo volveremos a demostrar con este nuevo modelo de financiación que presentará la vicepresidenta primera con todo lujo de detalles", ha aseverado.

EL NUEVO MODELO "SURGE DEL DIÁLOGO ENTRE FUERZAS POLÍTICAS"

Preguntada por las críticas que ya han lanzado presidentes autonómicos como el 'popular' Jorge Azcón o el socialista Emiliano García-Page, la ministra ha reivindicado que este nuevo modelo de financiación "surge del diálogo entre fuerzas políticas que queremos construir un país mejor" y ha apuntado que la reunión de Sánchez con Junqueras "sale de unas negociaciones del Gobierno de España, de Esquerra Republicana, pero también de la Generalitat de Cataluña".

Por tanto, ha señalado que existen "demasiadas pruebas como para saber que tenemos la garantía de que el nuevo modelo de financiación va a ser bueno para las comunidades autónomas". "Hablamos del Gobierno que ha transferido 300.000 millones de euros más a las comunidades autónomas que el anterior del PP. Un gobierno, el del PP, que con mayoría absoluta caducó el sistema de financiación y no quiso aprobar uno nuevo", ha insistido.

ALGUNOS PRESIDENTES AUTONÓMICOS "NO SABEN MÁS QUE PROTESTAR"

En este punto, la líder de los socialistas valencianos ha asegurado que lo que le gustaría ver "pasado mañana o mañana" es saber "qué dicen estos presidentes de comunidades autónomas que hoy salen a protestar por protestar, como siempre y como todo". "No saben más que protestar por un sistema de financiación que todavía no conocen", ha cuestionado.

"Me gustaría escuchar qué valoración hacen mañana y, sobre todo, me gustaría escuchar al Partido Popular porque entiendo que, si todas las CCAA se ven beneficiadas con este nuevo sistema de financiación y la mayoría de las comunidades autónomas están dirigidas por el PP, no puede haber otra respuesta que aceptar", ha argumentado.

NO LE SORPRENDERÍA UN "BLOQUEO" DEL PP

No obstante, ha admitido que no le sorprendería "una postura de bloqueo", porque es algo que "ya lo hemos visto" con la condonación de la deuda, con la que el PP "a dinero que nos dan dice que no".

Al respecto, ha cargado contra el 'president' de la Generalitat Valenciana, el 'popular' Juanfran Pérez Llorca, al que ha reprochado que haya "dicho que no a 11.000 millones de euros de los valencianos y las valencianas que el Gobierno de España quiere condonar" de la deuda de la región.

Finalmente, ha valorado que el nuevo modelo de financiación autonómica que presentará este viernes Montero es "un paso muy importante", dado que el actual "lleva 13 años caducado", y ha prometido que todas las CCAA "estarán en mejor lugar, y eso será para fortalecer los servicios públicos y el Estado de bienestar y, sobre todo, también es una apuesta por el Estado autonómico".

"El Gobierno de España cree en el Estado de las autonomías, cree esas competencias que están derivadas y transferidas a las CCAA y, por tanto, creemos en que las CCAA tienen que tener mayor capacidad a través del sistema de financiación para fortalecer el Estado de bienestar", ha concluido.