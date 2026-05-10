Lorca (Murcia) presume de su “renacimiento” 15 años después del terremoto

Antonio Montoro

Lorca, 10 may (EFE).- Lorca conmemora este lunes el decimoquinto aniversario del terremoto de 5,2 grados de magnitud que la destruyó el 11 de mayo de 2011 y lo hace sin actos oficiales, intentando pasar página de la tragedia, pero sin ocultar el orgullo de haber conseguido su plena reconstrucción en un tiempo récord y de haber entrado en un período de “renacimiento”.

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Lo dice a EFE su alcalde, Fulgencio Gil, que afirma que Lorca es ahora “una ciudad mejor y más fuerte”, que se ha “levantado” tras la catástrofe, que en apenas cinco segundos provocó nueve muertos, 324 heridos, más de 60.000 damnificados y daños por más de 1.200 millones de euros.

El terremoto afectó al 80 % del parque inmobiliario de Lorca

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Volver a poner en pie Lorca no ha sido fácil, el 80 por ciento del parque inmobiliario se vio afectado y fueron derribadas 1.798 viviendas, 1.152 de ellas habitadas en el momento de los seísmos.

Hace cinco años se dio por cerrada la reconstrucción de 64 bloques de pisos y de más de cien casas unifamiliares, además de un barrio entero, San Fernando, que fue derribado de forma íntegra tras los temblores de tierra de 2011.

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Ahora, en la recta final del proceso, se trabaja en la reedificación -en algunos casos forzosa- de los solares del casco histórico en los que durante 15 años solo se ha mantenido en pie la fachada de antiguas casonas demolidas tras la catástrofe, pero que mucho antes ya estaban deshabitadas por el declive de esa parte de la ciudad.

Las cifras oficiales hablan de la magnitud del proceso de reconstrucción de Lorca: se han invertido 70 millones de euros en la renovación integral de 22 barrios, 80 millones en la reparación y construcción de carreteras y 56 millones en construir nuevas infraestructuras de seguridad, como una nueva comisaría de la Policía Nacional, una casa cuartel de la Guardia Civil y un parque de bomberos.

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Reparar y reconstruir infraestructuras educativas costó 33,8 millones; reparar las infraestructuras sanitarias 17,5 millones, las deportivas, 2,8 y a la rehabilitación del enorme patrimonio histórico dañado, ya que todos los monumentos resultaron afectados, 75 millones de euros.

La recuperación ha costado al Estado más de 800 millones de euros, de los cuales 450 corresponden al Consorcio de Compensación de Seguros, que llegó a registrar 32.700 solicitudes de indemnización tras la catástrofe.

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“Los lorquinos han convertido en algo monumental y grandioso lo que el terremoto redujo a escombros”, dice el alcalde Gil, que considera que “pasado el tiempo” el proceso de reconstrucción es “una realidad que emociona, un orgullo”.

Uno de los capítulos más controvertidos del proceso fue el de la burocracia y el pago de las ayudas públicas a los damnificados, financiadas al 50 por ciento por los gobiernos de España y Murcia.

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La Consejería de Fomento del Gobierno regional ha tramitado 16.700 expedientes de reconstrucción, reparación y ayudas al alquiler y todos están “gestionados y abonados”, aunque los últimos cuatro, que eran los únicos pendientes, fueron resueltos y liquidados la semana pasada.

Los damnificados rehacen su vida

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También las víctimas tratan de rehacer su vida 15 años después y una de las heridas, María José López, una peluquera a la que le fue amputada la pierna derecha al desplomarse sobre ella 19 metros de una cornisa, encara con optimismo una nueva vida.

Desde diciembre es vendedora de cupones de la Fundación ONCE, “tras años de mucha incertidumbre laboral, física, de intentar superarme” y de adaptarse a su prótesis, con la que ahora se desenvuelve con soltura.

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“Ese 11 de mayo no se nos olvida. Volví a nacer y llevo quince años de regalo” porque “otras nueve personas no tuvieron tanta suerte” y afirma que ha “remontado” tras una etapa “muy dura y muy complicada”, en la que su evolución ha ido paralela a la reconstrucción de la ciudad. EFE

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