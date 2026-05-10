El apoyo familiar y los ahorros, clave para muchos estudiantes Erasmus en el extranjero

Fátima Moyano

Málaga, 10 may (EFE).- El encarecimiento del coste de la vida en diferentes países convierte el apoyo familiar y los ahorros previos en elementos decisivos para que muchos estudiantes puedan participar en el programa Erasmus y continuar su formación en el extranjero.

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El programa Erasmus+ ofrece una ayuda económica mensual, aunque en función del país al que se acude no siempre resulta suficiente para afrontar el alquiler, la manutención y otros gastos, según han explicado a EFE algunos de los estudiantes que participan en él.

El vicerrector de Movilidad de la Universidad de Málaga (UMA), Enrique Nava, ha señalado que el coste de vida en determinados destinos puede además influir en la elección de los estudiantes.

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Ha explicado que el coste en los países escandinavos, por ejemplo, hace que algunos estudiantes “se lo piensen dos veces” antes de optar por estos destinos, aunque otros lugares con precios elevados como Reino Unido o Estados Unidos siguen teniendo alta demanda.

Nava ha indicado que la universidad trata de ofrecer apoyo adicional dentro de sus posibilidades, con ayudas específicas para alumnos con menos oportunidades, con el objetivo de que puedan disfrutar "esta experiencia" independientemente de sus recursos o capacidades.

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Entre los estudiantes, el alumno de Periodismo de la Universidad de Málaga José Manuel Herrera, que actualmente se encuentra en Gotemburgo (Suecia), ha subrayado a EFE el alto coste de vida del país, lo que dificulta al principio costear todos los gastos.

En su caso, recibió una beca de 2.700 euros para los seis meses que estará en Suecia, pero paga 450 euros mensuales por una habitación en una residencia y calcula que su gasto total asciende a 1.200 euros al mes con alojamiento, transporte y comida.

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Desde Nápoles (Italia), Álvaro Millán, estudiante de Administración y Dirección de Empresas de la Universidad de Jaén, reconoce que el coste de vida es elevado, aunque en su caso ha podido afrontarlo gracias a ahorros previos y a ayuda familiar.

“Por suerte trabajé en verano y ahorré bastante dinero, por lo cual me lo puedo costear todo, aparte de que mis padres me ayudan también”, ha explicado.

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Millán ha asegurado que sin ese trabajo previo la estancia sería “bastante complicada”, ya que vive en un piso compartido y paga 380 euros con gastos incluidos, a lo que suma entre 40 y 50 euros semanales en comida, además del ocio.

Según ha dicho, "la beca no cubre ni la mitad de los gastos, solo te permite pagar el alquiler”, ya que recibe unos 500 euros mensuales.

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Sin embargo, no todos los destinos presentan el mismo nivel de dificultad económica. En Riga (Letonia), la estudiante de Diseño de Interiores en EADE Raquel Silva considera que el coste de vida es muy parecido al de España, en comparación con otros países de Europa, aunque advierte que el presupuesto sigue siendo limitado.

En su caso, paga 319 euros por una habitación compartida en una residencia y gasta unos 20 euros semanales en comida. Silva considera que no todo el mundo puede permitirse irse de Erasmus, y añade que “si este es el país más barato de alojamiento, en otro que sea más elevado, el coste es imposible”.

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En el mismo destino, la estudiante de Educación Primaria de la Universidad de Valencia Cláudia Radal ha señalado que no todos los estudiantes pueden permitirse realizar un Erasmus en igualdad de condiciones: “Si trabajas antes de venir creo que sí, pero si no trabajas y te lo tienen que pagar tus padres entonces no”.

El apoyo económico previo y la beca le han permitido a ella cubrir los gastos básicos, aunque ha reconocido que el presupuesto limita el ocio, ya que al principio de la experiencia le dieron 2.500 euros de beca y al final de su estancia le darán unos 1.600 euros adicionales. EFE

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