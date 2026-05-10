Habitaciones individuales en planta aislada: el Gómez Ulla espera a los 15 del Hondius

Madrid, 10 may (EFE).- El Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla, en Madrid, está listo pata recibir este domingo a los 14 españoles y el epidemiólogo de la OMS que pasarán los próximos días de cuarentena aislados en una sola planta en habitaciones individuales y sin la posibilidad de recibir visitas.

A su llegada en autobús desde la base militar de Torrejón de Ardoz (Madrid), los 15, que siguen asintomáticos, accederán al centro por un circuito cerrado y serán atendidos con personal exclusivo y altamente cualificado del Hospital Gómez Ulla, que ha reforzado su plantilla con entre 60 y 90 efectivos para la ocasión.

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El protocolo de seguridad que se seguirá es el mismo que este centro ya desplegó en otras crisis sanitarias como la del ébola de 2014 o, más recientemente, la covid-19, cuando tuvo que acoger a 21 repatriados de Wuhan (China).

De esta forma, el camino que hagan los españoles del Hondius desde el exterior del hospital hasta un ascensor que les llevará a la planta de aislamiento, será un circuito cerrado que será desinfectado y se volverá a limpiar, asegurando en todo momento que no tengan contacto ni con los trabajadores que no sean los destinados a su atención ni con otros pacientes ni familiares.

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En principio, según avanzó el sindicato CSIF el pasado viernes, se ha establecido una cuarentena de 42 hasta días si no aparecen síntomas, aunque podría ser menor; la duración exacta del aislamiento, a la que ninguno de ellos se ha opuesto, se irá determinando de forma individual en función de la situación y revisada constantemente.

Según lo establecido en el protocolo aprobado por la Comisión de Salud Pública el viernes, nada más llegar, se les hará una prueba PCR y otra a los 7 días.

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Durante el tiempo que se prolongue la cuarentena se llevará a cabo una vigilancia activa, que incluye el registro de la temperatura dos veces al día para detectar precozmente cualquier síntoma compatible con la infección, los cruceristas deberán permanecer en habitaciones individuales y sin recibir visitas.

En el caso de que alguno desarrollara síntomas como fiebre, disnea, mialgias o vómitos, será trasladado de inmediato a una habitación de aislamiento con presión negativa. Allí se les practicará una PCR en sangre y en suero, y si resulta negativa pero continúa con síntomas, se le repetirá una prueba 24 horas después.

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Si siguen persistiendo los síntomas y no hay otro diagnóstico que sea compatible o que "sea razonablemente certero para diagnosticar esa situación", se repetirá cada 48 horas.

De confirmarse el positivo mediante prueba de laboratorio de la muestra, que analizará el Centro Nacional de Microbiología, el paciente ingresará en la Unidad de Aislamiento y Tratamiento de Alto Nivel (Uatan) del centro hasta su recuperación clínica.

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La del Gómez Ulla es la mayor de toda España, con 7 camas de hospitalización y un laboratorio BSL-3. Sus instalaciones permiten el aislamiento de pacientes con sospecha o confirmación de Enfermedades Infecciosas de Alto Riesgo (EIAR), minimizando el riesgo de contagio de personal sanitario así como de la población.

Pero además de su integridad física, el Ministerio de Sanidad ha cuidado también de su bienestar emocional, para lo que el Comisionado de Salud Mental ha diseñado un dispositivo de atención telefónica 24 horas, además del acompañamiento continuo de un profesional de la salud mental por si lo pudieran necesitar. EFE

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