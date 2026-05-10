Advierten de los riesgos de instalar plantas de biometano junto a Las Tablas de Daimiel

Ciudad Real, 10 may (EFE).- Colectivos ecologistas y plataformas ciudadanas han alertado al director del Organismo Autónomo de Parques Nacionales (OAPN) de los riesgos ambientales, hidrológicos y sociales derivados de los proyectos de plantas de biometano previstos en el entorno del Parque Nacional de las Tablas de Daimiel, en la provincia de Ciudad Real.

En una reunión que tuvo lugar en Madrid, coincidiendo con los trabajos sobre el nuevo Plan Director de Parques Nacionales, los colectivos entregaron un informe en el que solicitaban la intervención del organismo estatal para frenar unas instalaciones que consideran “sobredimensionadas” y potencialmente perjudiciales para el acuífero, los humedales manchegos y la población de la zona, han informado este domingo los ecologistas en nota de prensa.

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Según expusieron los representantes, la planta proyectada en Daimiel prevé procesar 486.000 toneladas anuales de residuos, mientras que la prevista en Torralba alcanzaría las 162.800 toneladas al año.

Ambas cifras, señalan, superan ampliamente la capacidad de generación de residuos de ambos municipios.

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En este sentido, sostienen que Daimiel produce alrededor de 50.000 toneladas anuales de residuos procesables y Torralba unas 9.000, por lo que consideran que la mayor parte de los materiales tendrían que ser importados desde otros territorios, convirtiendo a ambas localidades en “pueblos vertedero” y “zonas de sacrificio ambiental”.

Los colectivos Stop Biometano de Daimiel y Torralba de Calatrava denunciaron además que estos proyectos contradicen, a su juicio, los principios de la economía circular y alertaron del posible impacto sobre el Acuífero 23 de la Mancha Occidental, declarado vulnerable por exceso de nitratos.

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En el informe entregado al OAPN también se advierte de posibles riesgos hidrogeológicos, contaminación de aguas superficiales y subterráneas, afecciones paisajísticas, territoriales y turísticas, así como impactos sobre la salud pública derivados de la acumulación y tratamiento masivo de residuos orgánicos y digestatos.

Durante el encuentro, los representantes ecologistas pidieron que se aplique el principio de precaución y que se tengan en cuenta instrumentos como la Directiva Marco del Agua, el futuro Plan Hidrológico del Guadiana 2027-2033 y la normativa de protección de parques nacionales.

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Asimismo, trasladaron al director del organismo la preocupación ciudadana existente en torno a estos proyectos y defendieron que las instalaciones “no responden al interés general” de las localidades afectadas.

Los colectivos también advirtieron de la proliferación de proyectos similares en otros municipios de la Mancha Húmeda, como Campo de Criptana, Socuéllamos, Tomelloso, Manzanares, Membrilla o Llanos del Caudillo, lo que, a su juicio, incrementaría la presión contaminante sobre la cuenca del Guadiana y la Reserva de la Biosfera de la Mancha Húmeda.

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Según explicaron tras la reunión, el director del OAPN se comprometió a revisar la documentación de ambos proyectos en la plataforma ambiental de Castilla-La Mancha y a consultar con la dirección del Parque Nacional de las Tablas de Daimiel si existe alguna comunicación oficial relacionada con estas iniciativas.

Además, confirmaron que el asunto será tratado en una próxima reunión del Patronato del parque y en la Comisión Mixta de Gestión entre el Organismo Autónomo de Parques Nacionales y la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

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Los representantes ecologistas también preguntaron por la situación del Marco de Actuaciones Prioritarias (MAP) para Las Tablas de Daimiel, aprobado en diciembre de 2025 por el Patronato del parque y aún sin desarrollo efectivo.

Según indicaron, desde el OAPN se les trasladó que el borrador del documento ya está elaborado, pero que su avance depende actualmente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

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Los colectivos calificaron finalmente la reunión como “positiva y necesaria” y reiteraron su oposición a unos proyectos que consideran incompatibles con la conservación del entorno del Parque Nacional de las Tablas de Daimiel y de los humedales protegidos de la Mancha Húmeda. EFE

abc/pac/jlg

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