Espana agencias

Los agricultores griegos bloquean más carreteras para pedir ayudas y oponerse a Mercosur

Guardar

Atenas, 8 ene (EFECOM).- Los agricultores griegos intensificaron este jueves sus bloqueos de carreteras y fronteras tras un mes de movilizaciones en demanda de subvenciones retrasadas y de más apoyos para el sector, y a las que se le ha unido en los últimos días su oposición a la firma del acuerdo comercial de la UE con Mercosur.

Los campesinos y ganaderos han decidido mantener sus bloqueos y ampliarlos a otros puntos de la autovía que une la capital, Atenas, con Salónica, la segunda urbe de Grecia situada en norte, informó la emisora SKAI.

Agricultores y ganaderos de la región de Beocia (centro) cortaron además hoy un tramo de otra autovía unos kilómetros más al sur.

Los campesinos han anunciado que mantendrán hasta cuatro días más estos bloqueos y otros en la región sureña del Peloponeso, el oeste y el norte del país.

Los manifestantes han decidido también cortar hasta mañana el acceso a todos los vehículos en dos cruces fronterizos con Macedonia del Norte y uno con Bulgaria.

Las protestas comenzaron hace un mes en exigencia del pago de subsidios e indemnizaciones atrasados por la agencia Opekepe, envuelta en un escándalo por la presunta malversación de cientos de millones de euros en fondos agrícolas de la Unión Europea.

Aunque el rechazo a Mercosur no estaba originalmente entre sus demandas, este tema se ha añadido en los últimos días a sus reivindicaciones, paralelamente al avance de las negociaciones para firmar el acuerdo.

La decisión de intensificar los bloqueos viene después de que el Gobierno conservador anunciara ayer un paquete de medidas de apoyo al sector que los campesinos han tachado de "decepcionantes".

Estas medidas incluyen la extensión por dos años más del precio fijo de la electricidad para los agricultores a 0,85 euros por kilovatio hora —los campesinos exigían 0,70— y la devolución directa de un impuesto que grava el diésel.

También se anunció que, a partir de ahora, ELGA, el organismo público de seguros agrícolas, indemnizará al 100 % los daños en las cosechas por fenómenos naturales, en lugar del actual 80 %.

Sin embargo, los agricultores denuncian que el Gobierno no responde a otras demandas, como la imposición de un precio mínimo a una serie de productos para que puedan cubrir los costes de su producción.

Por su parte, los ganaderos exigen indemnizaciones que cubran por completo sus pérdidas por un brote de viruela ovina y caprina, que ha conducido al sacrificio de más de medio millón de animales en Grecia desde 2024.

El ministro de Finanzas, Kostís Hatizakis, señaló ayer que siete de las 27 demandas que han enviado los agricultores al Gobierno no se pueden aplicar porque "contravienen las normas de la Unión Europea" o porque no hay medios para financiarlas.

Un portavoz del Ejecutivo afirmó ayer que la Policía actuará y que no se permitirá que el país quede partido en dos por los bloqueso. EFECOM

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Uno de cada tres ayuntamientos con policía local no forma parte del sistema VioGén

Infobae

La ruptura del PP y Vox en Burgos lleva a su alcaldesa a perder otra cuestión de confianza

Infobae

La presidenta de Navarra recupera al senador Javier Remírez como vicepresidente

Infobae

El 'Cuti' Romero se harta y critica a la directiva del Tottenham

Infobae

Felipe Orts y Lucía González a aumentar su leyenda en Tarancón

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

No habrá multas por no

No habrá multas por no llevar la baliza V-16 durante un periodo “razonable” de tiempo: “Lo que nos mueve es la obligación de salvar vidas”

Defensa publica la oferta de plazas de tropa y marinería para 2026: aumentan los efectivos respecto a las anteriores convocatorias

Pedro Sánchez recibe a Oriol Junqueras para hablar de la financiación de Cataluña y el futuro de la legislatura: una foto histórica 9 años después del 155

Una veintena de turistas españoles siguen en Socotra a la espera de que se reestablezca el tráfico aéreo, cerrado por los enfrentamientos en Yemen

Juan José Ebenezer, mecánico: “Si se te pincha una rueda y sigues conduciendo, pasas de arreglar un pinchazo a tener que cambiar un neumático entero”

ECONOMÍA

Guía contrato de arras 2026:

Guía contrato de arras 2026: todo lo que debes saber antes de firmar el acuerdo

Sorteo 1 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Moeve y Galp preparan la fusión de su red de gasolineras en una plataforma conjunta con 3.500 estaciones de servicio en España y Portugal

Super Once: estos son los números ganadores del Sorteo 1 de este 8 enero

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 5

DEPORTES

Valverde y una falta para

Valverde y una falta para la historia sobre Morata que dieron la victoria al Real Madrid en Supercopa de 2020 ante el Atlético

La portería de la Selección en el aire tras la Supercopa: el error de Unai Simón refuerza la candidatura de Joan García

Iñaki Williams recibe una gran pitada en Yeda tras su crítica a la sede de la Supercopa

Así te hemos contado la victoria del FC Barcelona sobre el Athletic Club en la Supercopa de España

El FC Barcelona no da tregua al Athletic y firma una goleada histórica en Arabia Saudí