Los agricultores griegos bloquean más carreteras para pedir ayudas y oponerse a Mercosur

Atenas, 8 ene (EFECOM).- Los agricultores griegos intensificaron este jueves sus bloqueos de carreteras y fronteras tras un mes de movilizaciones en demanda de subvenciones retrasadas y de más apoyos para el sector, y a las que se le ha unido en los últimos días su oposición a la firma del acuerdo comercial de la UE con Mercosur.

Los campesinos y ganaderos han decidido mantener sus bloqueos y ampliarlos a otros puntos de la autovía que une la capital, Atenas, con Salónica, la segunda urbe de Grecia situada en norte, informó la emisora SKAI.

Agricultores y ganaderos de la región de Beocia (centro) cortaron además hoy un tramo de otra autovía unos kilómetros más al sur.

Los campesinos han anunciado que mantendrán hasta cuatro días más estos bloqueos y otros en la región sureña del Peloponeso, el oeste y el norte del país.

Los manifestantes han decidido también cortar hasta mañana el acceso a todos los vehículos en dos cruces fronterizos con Macedonia del Norte y uno con Bulgaria.

Las protestas comenzaron hace un mes en exigencia del pago de subsidios e indemnizaciones atrasados por la agencia Opekepe, envuelta en un escándalo por la presunta malversación de cientos de millones de euros en fondos agrícolas de la Unión Europea.

Aunque el rechazo a Mercosur no estaba originalmente entre sus demandas, este tema se ha añadido en los últimos días a sus reivindicaciones, paralelamente al avance de las negociaciones para firmar el acuerdo.

La decisión de intensificar los bloqueos viene después de que el Gobierno conservador anunciara ayer un paquete de medidas de apoyo al sector que los campesinos han tachado de "decepcionantes".

Estas medidas incluyen la extensión por dos años más del precio fijo de la electricidad para los agricultores a 0,85 euros por kilovatio hora —los campesinos exigían 0,70— y la devolución directa de un impuesto que grava el diésel.

También se anunció que, a partir de ahora, ELGA, el organismo público de seguros agrícolas, indemnizará al 100 % los daños en las cosechas por fenómenos naturales, en lugar del actual 80 %.

Sin embargo, los agricultores denuncian que el Gobierno no responde a otras demandas, como la imposición de un precio mínimo a una serie de productos para que puedan cubrir los costes de su producción.

Por su parte, los ganaderos exigen indemnizaciones que cubran por completo sus pérdidas por un brote de viruela ovina y caprina, que ha conducido al sacrificio de más de medio millón de animales en Grecia desde 2024.

El ministro de Finanzas, Kostís Hatizakis, señaló ayer que siete de las 27 demandas que han enviado los agricultores al Gobierno no se pueden aplicar porque "contravienen las normas de la Unión Europea" o porque no hay medios para financiarlas.

Un portavoz del Ejecutivo afirmó ayer que la Policía actuará y que no se permitirá que el país quede partido en dos por los bloqueso. EFECOM