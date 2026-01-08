Espana agencias

Los agricultores de Girona cortan de forma indefinida la AP-7, la N-II y el Coll d'Ares

Girona, 8 ene (EFECOM).- Decenas de agricultores de Revolta Pagesa cortan desde esta madrugada la autopista AP-7 y la carretera N-II en Pontós (Girona) y el Coll d'Ares desde las 09.00 horas y sostienen que no se irán hasta que España se retire del acuerdo Mercosur y se revisen los protocolos sanitarios y de gestión de fauna salvaje.

A las 03.00 horas los tractores de agricultores llegados de todas las comarcas de Girona, a excepción de la Cerdanya, han cortado las principales vías que atraviesan Girona, la AP-7 y la N-II en Pontós, en un punto estratégico entre Bàscara y Borrassà en que la autopista pasa por encima de la N-II, de manera que pueden controlar las dos vías.

A las 09.00 horas ya se habían reunido unos 140 agricultores, la mayoría con sus tractores, y como ha explicado un portavoz de Revolta Pagesa, Jordi Ginebreda, "tenemos previsto comer, cenar, dormir, desayunar y volver a comer aquí. Estaremos de forma indefinida hasta que España no se retire del acuerdo con Mercosur que pretende firmar la Unión Europea".

"Queremos una declaración firme para que no den marcha atrás como cada vez que nos prometen algo", ha dicho.

Los agricultores se han equipado con bidones y estufas de leña para no pasar frío y también tienen ya pensada la primera comida: butifarra con judías blancas.

Ginebreda ha explicado que los agricultores exigen la revisión de los protocolos sanitarios de gestión como de la Dermatosis Nodular en las vacas, la gripe aviar o la Peste Porcina Africana (PPA).

"Están escritos desde los años 90, en 2017 se rectificaron, pero en más de 30 años las cosas han cambiado mucho", ha señalado Ginebreda, que ha dicho que "antes eran enfermedades que veíamos lejos, que estaban en la otra punta del mundo y que ahora, con la globalización, las tenemos aquí y creemos que hay que hacer las cosas mejor".

Por otra parte, a las 09.00 horas varios tractores y una veintena de agricultores de ambos lados de la frontera han cortado el Coll d'Ares, en Molló (Girona), un paso fronterizo que no es muy utilizado pero que puede servir de salida alternativa hacia Francia tras el corte en el Alt Empordà y el desvío que se hace de los vehículos.

Los tractores que cortan la vía llevan pancartas en la que se puede leer "Catalans del nord y del sud pel futur de la nostra pagesía" y "SOM Ramaderia de Muntanya".

En este punto los agricultores también han hecho acopio de estufas de leña y se preparan para permanecer indefinidamente.

Guillem Pastoret, ganadero de Revolta Pagesa, ha destacado que otro de los motivos que les han llevado a cortar las carreteras es el incumplimiento de los acuerdos por parte del Govern, los recortes en las ayudas agrarias comunitarias o la gestión que se hace de la fauna salvaje, sobre todo en zonas de montaña.

"En el Ripollés no tenemos daños por plaga de conejos, pero tenemos el jabalí, y ahora también el lobo y el oso, y eso es muy preocupante", ha apuntado.

Sobre Mercosur, ha asegurado que es "una competencia desleal" que permitirá entrar productos más baratos con estándares de producción menos exigentes, lo que ha considerado una "hipocresía" de la UE, "que exige a los de aquí y abre la puerta a otros que no cumplirán las mismas exigencias sólo para poder exportar ellos. Nos utilizan de moneda de cambio".

"Exigimos que no entre en la Unión Europea ningún producto que no cumpla los mismos estándares de seguridad y de protección al medio ambiente y seguridad alimentaria que los que tenemos aquí, no tiene sentido algo distinto", ha destacado. EFECOM.

