Espana agencias

El mayor sindicato agrícola francés convoca protesta contra Mercosur ante la Eurocámara

Guardar

París, 8 ene (EFECOM).- La mayoritaria Federación Nacional de Sindicatos de Explotaciones Agrícolas (FNSEA) convocó este jueves una manifestación en Estrasburgo (Francia), sede del Parlamento Europeo, para el próximo el 20 de enero en protesta contra la firma del acuerdo entre la Unión Europea (UE) y el Mercosur, prevista el día 12.

"La agricultura no se puede gestionar día a día, según los caprichos de las crisis. Hay límites infranqueables, empezando por el Mercosur. La forma en que Europa gestione este asunto dirá mucho sobre la importancia que concede a su agricultura y a su futuro", declaró la FNSEA en un mensaje en sus redes sociales.

Por esa razón, la FNSEA y el sindicato Jóvenes Agricultores "se movilizarán el 20 de enero en Estrasburgo frente al Parlamento Europeo" si finalmente los Veintisiete aprueban mañana la firma del acuerdo con Mercosur el próximo lunes, que rubricaría en Asunción la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, el lunes.

La FNSEA lanzó también "un llamamiento a los eurodiputados, que aún tendrán la posibilidad de recurrir ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, para que rechacen este acuerdo con el Mercosur" y afirmó haber obtenido ya el apoyo de otros agricultores europeos, en particular los italianos para continuar con la protesta.

Pero si todo va según lo previsto, Von der Leyen debería poder volar a Paraguay el 12 de enero para firmar el acuerdo comercial con los cuatro países del Mercosur, en el que están también Argentina, Brasil y Uruguay, y que se acordó en diciembre de 2024, tras 25 años de negociaciones.

El pacto abriría a crear una zona de libre comercio para más de 700 millones de personas y eliminaría los aranceles del 90 % de las exportaciones europeas.

Francia ha liderado, hasta ahora, a un grupo de países de la UE para lograr una minoría de bloqueo, con Polonia, Hungría, Austria e Italia, pero Roma parece dispuesta ahora ha unirse al bando pro-Mercosur, junto con Alemania, Países Bajos, España y los países escandinavos.

Varios cientos de agricultores protestan contra el Mercosur este jueves en lugares simbólicos de París, como la Asamblea Nacional y el Arco del Triunfo, y en otros puntos del país, como cerca de Burdeos, donde bloquean un depósito de petróleo.

Estas acciones han sido organizadas por el sindicato próximo a la extrema derecha Coordinación Rural, que se caracteriza por sus iniciativas radicales.

Las crecientes adhesiones este sindicato le han llevado a situarse como el segundo en importancia en Francia, tras la FNSEA, que es el histórico con 80 años e interlocutor privilegiado del Gobierno. El tercero es el agroecologista Confederación Campesina. EFECOM

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Desestimada la recusación contra los magistrados que juzgarán a David Sánchez y Gallardo

Infobae

El Tribunal Superior de Extremadura desestima la recusación contra los magistrados del juicio al hermano de Sánchez

El Tribunal Superior de Extremadura

El TSJM ratifica una condena la exalcaldesa de Móstoles Noelia Posse por vulnerar los derechos de dos funcionarias

Infobae

Feijóo avisa a Sánchez que la "igualdad de los españoles no puede ser moneda de cambio" tras el pacto con ERC

Feijóo avisa a Sánchez que

La Comunidad de Madrid sale del consorcio de la Casa Árabe por diferencias con su gestión

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Los venezolanos reciben el 99%

Los venezolanos reciben el 99% de los permisos de residencia por “razones humanitarias” en España: casi 50.000 personas lograron este reconocimiento en 2025

Pedro Sánchez desea que el programa del Futuro Sistema Aéreo de Combate “cuaje” y subraya la necesidad de reforzar la seguridad en Europa

El PP ofrecerá a Vox entrar en el gobierno de Extremadura: Guardiola planea ofrecerlo en su reunión de la próxima semana

Víctor de Aldama pone en peligro la defensa de Ábalos y Koldo al admitir todos los delitos de los que se le acusa en el juicio por la compra de mascarillas

La ITV que pasará la DGT a la baliza V-16: esto es todo lo que tienes que saber

ECONOMÍA

Resultados ganadores del Super Once

Resultados ganadores del Super Once del 8 enero

De Guindos avisa de que la regulación del alquiler “restringe” la oferta y advierte del efecto de la crisis de vivienda en el crecimiento

La tarifa de la luz en España para este viernes

Comprueba los resultados del sorteo 2 la Triplex de la Once

Los agricultores europeos vuelven a movilizarse contra el acuerdo con Mercosur y reclaman garantías frente a la competencia de productos importados

DEPORTES

Valverde y una falta para

Valverde y una falta para la historia sobre Morata que dieron la victoria al Real Madrid en Supercopa de 2020 ante el Atlético

La portería de la Selección en el aire tras la Supercopa: el error de Unai Simón refuerza la candidatura de Joan García

Iñaki Williams recibe una gran pitada en Yeda tras su crítica a la sede de la Supercopa

Así te hemos contado la victoria del FC Barcelona sobre el Athletic Club en la Supercopa de España

El FC Barcelona no da tregua al Athletic y firma una goleada histórica en Arabia Saudí