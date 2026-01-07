El Senado convoca el pleno extraordinario para escuchar a Montero y Aagesen y aprobar la nueva comisión sobre la SEPI

La Junta de Portavoces del Senado se reunió este miércoles y, según fuentes citadas por Europa Press, incluyó entre las propuestas la convocatoria de comparecencias de la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y de la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Sara Aagesen. De acuerdo con la información publicada por Europa Press, la realización de estas comparecencias quedó supeditada a la confirmación de asistencia por parte del Gobierno, en el marco de un pleno extraordinario convocado para el próximo 15 de enero.

En ese pleno, según detalló Europa Press, se discutirá y votará la constitución de una comisión de investigación sobre la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), tras las recientes detenciones relacionadas con irregularidades en contrataciones públicas y posibles conexiones internacionales. La propuesta de creación de la comisión, lanzada por el Partido Popular (PP), será sometida a debate y, según confirmó el medio, el grupo popular aprovechará su mayoría absoluta para lograr su aprobación. Una vez aprobada, se prevé que la primera sesión de la comisión tenga lugar en febrero, donde se constituirán formalmente tanto la mesa como la composición de los miembros del nuevo organismo parlamentario.

La motivación principal que impulsó esta iniciativa, según recogió Europa Press de fuentes parlamentarias, se relaciona con las detenciones practicadas el pasado mes de diciembre por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, por orden de la Audiencia Nacional, que investiga contratos públicos en los que podrían haberse producido irregularidades. Entre los detenidos se encuentran la exmilitante socialista Leire Díez, el expresidente de la SEPI Vicente Fernández y el empresario Antxon Alonso, quien, según la misma fuente, es socio del exdirigente socialista Santos Cerdán en la empresa Servinabar.

El PP, según informó Europa Press, considera necesario esclarecer si durante la gestión del Gobierno de Pedro Sánchez se realizaron "favores" al Ejecutivo de Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, mediante operaciones como el rescate de la aerolínea Plus Ultra. Así, la posible intervención de la SEPI en decisiones relacionadas con este tipo de rescates ha quedado en el centro del debate político y ha originado la petición de apertura de la comisión investigadora. De acuerdo con fuentes del PP citadas por el medio, no se descarta entre las comparecencias a la propia ministra Montero, así como a los otros implicados mencionados en el proceso de investigación judicial en curso.

El proceso parlamentario para la conformación de la comisión fue diseñado de forma que, tras el debate y la previsión de la aprobación en el pleno del día 15 de enero, se avance rápidamente hacia la organización interna del órgano, comenzando por la selección de sus integrantes y el establecimiento de su plan inicial de trabajo. Europa Press puntualizó que las finalidades principales de este organismo serán revisar el papel de la SEPI en los procesos de contratación y evaluar las posibles responsabilidades políticas o administrativas derivadas de los recientes acontecimientos.

La sesión prevista para el 15 de enero, que dará inicio a las 10.30 horas y cuyo cierre se estima hacia las 18.00 horas, refleja el interés de la Cámara Alta en tratar desde una perspectiva institucional las cuestiones surgidas tras las citadas detenciones y la apertura de las diligencias judiciales. El medio señaló también que la iniciativa responde al reciente anuncio de la portavoz del PP en el Senado, Alicia García, quien formalizó públicamente la propuesta durante esta misma semana y ha defendido la necesidad de esclarecer eventuales tratos de favor en el marco de rescates empresariales gestionados por la SEPI.

En este contexto, la actividad parlamentaria del Senado se enmarca en una situación de escrutinio público sobre las operaciones llevadas a cabo por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, especialmente aquellas que han suscitado interés judicial y político, como el caso de la aerolínea Plus Ultra. Europa Press indicó que la atención se centrará tanto en la comparecencia de los altos cargos gubernamentales como en el debate sobre el alcance de la nueva comisión, la cual puede ampliar su indagación a otras actividades de la SEPI o implicaciones políticas relacionadas con gobiernos extranjeros.

La información publicada por Europa Press resalta que tanto la confirmación de la presencia de los ministros en el pleno como la definición de los detalles de la comparecencia, la elección de los primeros comparecientes que podría incluir a Montero, Fernández y Díez, y la posible inclusión de otros funcionarios actuales o anteriores de la SEPI, quedarán supeditados a las decisiones que se tomen una vez puesta en marcha la comisión. La Junta de Portavoces también dejó abierta la posibilidad de que el calendario y la lista definitiva de comparecencias se adapten en función de la velocidad con que avance la investigación parlamentaria y de los resultados que arrojen las pesquisas judiciales en marcha.

De acuerdo con la cronología reportada por Europa Press, la investigación judicial que involucra a Leire Díez, Vicente Fernández y Antxon Alonso forma parte de las actuaciones ordenadas por la Audiencia Nacional para esclarecer irregularidades en la contratación pública, que habrían motivado la intervención de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil. La vinculación de estos hechos con las competencias de la SEPI motivó la decisión de impulsar el control parlamentario mediante la nueva comisión. Tal como confirmaron fuentes populares y como reproduce Europa Press, existe interés específico en clarificar el modo en que se tomaron ciertas decisiones de rescate empresarial y su posible conexión con intereses políticos internacionales.

En la sesión prevista, tanto la exposición pública de los casos investigados como las respuestas de los responsables políticos adquirirán especial relevancia para determinar el impacto institucional de las prácticas puestas en cuestión y la eventual implicación del Gobierno en operaciones sujetas a control judicial. Europa Press señala que el seguimiento de la sesión y las decisiones que de ella se deriven marcarán los siguientes pasos del Senado en la fiscalización de la SEPI y sus actuaciones en el sector público.