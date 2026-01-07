El PP no compromete su apoyo a mandar tropas a Ucrania sin conocer "los acuerdos de paz y condiciones de la misión"

El Partido Popular mantiene su disposición a reunirse con el Gobierno si se le convoca para abordar el debate sobre la posible participación de las Fuerzas Armadas españolas en Ucrania, aunque previamente exige información detallada respecto a los acuerdos de paz y las condiciones precisas de la misión. Según informó Europa Press, esta postura fue reiterada por el vicesecretario de Hacienda del PP, Juan Bravo, quien afirmó que el partido no fijará su posición hasta disponer de los datos requeridos.

Como detalló el medio Europa Press, la controversia surge tras el anuncio del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, realizado desde París luego de la reunión de la Coalición de Voluntarios. Sánchez comunicó su intención de consultar con los grupos parlamentarios del Congreso la posibilidad de enviar tropas a Ucrania una vez finalizado el conflicto. Ante esta declaración, el PP recalcó la necesidad de transparencia y consultas previas en el Congreso, señalando que España se sitúa entre los nueve países de los veintisiete de la Unión Europea cuyos gobiernos no presentan explicaciones parlamentarias previas sobre decisiones similares.

El dirigente popular subrayó que el partido solo podrá pronunciarse después de recibir información sobre los acuerdos de paz alcanzados y las condiciones concretas de la misión en la que participarían las fuerzas españolas. Bravo enfatizó: “Nosotros mientras no tengamos esa información, no nos vamos a pronunciar”, destacando que resulta esencial que exista la paz y se conozcan los detalles de cualquier acuerdo involucrado.

Europa Press consignó que, durante una conferencia de prensa tras la primera reunión del comité de dirección del PP presidida por Alberto Núñez Feijóo, Bravo reprochó que el presidente Sánchez no hubiera consultado antes con el Parlamento, a diferencia de la práctica habitual en otros países europeos. “Este Gobierno es de los 9 de los 27 que decide no dar explicaciones”, declaró Bravo, aludiendo al proceder del ejecutivo respecto a la información jurídica y política sobre operaciones exteriores.

El PP ha expresado reiteradas demandas para acceder a datos en materia de defensa, solicitando al Ejecutivo detalles sobre las partidas presupuestarias previstas para aumentos, la procedencia de los fondos, así como los planes y proyectos específicos que se contemplan. De acuerdo con Europa Press, Bravo afirmó que tales peticiones no han recibido respuesta durante los últimos meses, lo que refuerza la postura de cautela del partido ante cualquier pronunciamiento sobre el envío de efectivos militares fuera del país.

La formación liderada por Feijóo resaltó, según lo publicado por Europa Press, que la postura tradicional del PP es la de respaldo a Ucrania, y deja en claro que el apoyo al país invadido por Rusia ha sido constante. Fuentes del partido argumentaron que esa disposición no depende de las alianzas parlamentarias actuales, indicando que la responsabilidad del Gobierno es buscar consensos entre sus socios habituales, como ERC, PNV, Junts, Bildu y Sumar, a la hora de decidir sobre cuestiones estratégicas como la presencia militar en el exterior.

Al ser cuestionado sobre la posibilidad de respaldar la medida propuesta por el Ejecutivo, Bravo descartó que la relevancia de la decisión dependa del apoyo popular y sugirió que el gobierno debería dialogar directamente con sus aliados parlamentarios. El representante popular insistió en que la consulta con los partidos y la obtención de información exhaustiva son condiciones indispensables antes de tomar cualquier resolución.

Bravo también aludió a casos en los que la formación sí ha colaborado activamente con el Gobierno, como en reuniones sobre emergencias ciudadanas tras episodios climáticos extremos en Valencia, en asuntos relacionados con aranceles o en la distribución de los fondos Next Generation de la Unión Europea. “Nosotros siempre hemos asistido a las reuniones que nos han convocado, siempre y cuando sea para hablar de lo que importa a los españoles”, declaró Bravo, según Europa Press. Subrayó que la vocación del partido es acudir a estas convocatorias con propuestas fundamentadas que persigan la mejora de las condiciones de vida de la población.

Por último, miembros de la dirección nacional del PP mencionaron nuevamente que no consideran posible fijar posición sin la existencia de un acuerdo de paz en Ucrania, rechazando cualquier tipo de especulación sobre el apoyo a cualquier envío militar. “Cuando lleguemos a eso, ya hablamos. Nadie podrá poner en duda el apoyo del PP a Zelenski”, afirmaron estas fuentes, según consigna Europa Press.